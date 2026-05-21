Η Miele, ηγέτιδα εταιρία στις premium οικιακές συσκευές, ήταν για 5η συνεχή χρονιά Platinum Sponsor στο μεγαλύτερο multisport event στην Ελλάδα, το Messinia Challenge 2026 που διεξήχθη 8 – 10 Μαΐου στην Costa Navarino, υιοθετώντας τα αθλητικά και γαστρονομικά δρώμενα. Η Miele βρέθηκε δίπλα στους συμμετέχοντες του αγώνα δρόμου 5χλμ στην υπέροχη Βοϊδοκοιλιά, στα Football Clinics του πρωταθλητή Ευρώπης Κώστα Κατσουράνη και στα μαθήματα γκολφ, ενώ παράλληλα δημιούργησε έναν ξεχωριστό experiential χώρο αφιερωμένο στη σύγχρονη γαστρονομία, το design και το wellbeing.

Ένας experiential χώρος για το σύγχρονο lifestyle

Στο ειδικά διαμορφωμένο Experience Corner παρουσιάστηκαν για 1η φορά στην Ελλάδα το νέο Outdoor Cooking Ecosystem “Miele Dreams” και η νέα σειρά premium εστιών KM8000 με τα καινοτόμα σκεύη M-Sense. Το εντυπωσιακό setup, εμπνευσμένο από τη μεσογειακή αισθητική, με minimal design, φυσικά υλικά και outdoor living επιρροές, μετέφερε στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη premium εμπειρία σύγχρονου τρόπου ζωής.

Γαστρονομικές εμπειρίες σύνδεσης και δημιουργίας

Στο πλαίσιο του Messinia Challenge, περισσότεροι από 250 συμμετέχοντες έζησαν μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Miele, μέσα από βιωματικά workshops και interactive cooking experiences που ανέδειξαν τη δύναμη της δημιουργίας και της σύνδεσης μέσω της μαγειρικής. Ο καταξιωμένος chef Ανδρέας Λαγός ηγήθηκε ξεχωριστών μαγειρικών εργαστηρίων, όπου οι επισκέπτες χωρίστηκαν σε ομάδες και μαγείρεψαν μαζί, συμμετέχοντας ενεργά σε μια εμπειρία που συνδύασε τη συνεργασία, τη σύγχρονη γαστρονομία και τη χαρά του να δημιουργείς μαζί με άλλους.

Παράλληλα, ο chef της Miele Αλέξανδρος Συνγκιρίδης βρέθηκε στο επίκεντρο του ιδιαίτερα δημοφιλούς Pasta Station, αλλά και του Messinia Cooking Challenge, προσφέροντας στους συμμετέχοντες αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες με την υπογραφή της Miele. Μέσα από δημιουργικές συνταγές και εκλεκτές πρώτες ύλες από τη Μεσσηνία, αναδείχθηκε η σύγχρονη ελληνική κουζίνα με σεβασμό στην τοπική παράδοση και τα ποιοτικά προϊόντα του τόπου.

Βιωσιμότητα στην πράξη: από τα 5K στη Βοϊδοκοιλια έως τον σταθμό των 21 χλμ.

Η συμμετοχή της Miele στο Messinia Challenge 2026 σχεδιάστηκε με σταθερή προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η διαδρομή των 5 χλμ. Miele στη Βοϊδοκοιλιά υλοποιήθηκε με ολοκληρωμένες πρακτικές sustainability, ως μέρος μιας διοργάνωσης που έγραψε ιστορία ως οι πρώτοι ολοκληρωμένα βιώσιμοι αγώνες τρεξίματος στην Ελλάδα.

Ο σταθμός των 21 χλμ. πρόσφερε στους αθλητές την απαραίτητη ενέργεια μέσα από τις premium καφετιέρες Miele, σερβίροντας ροφήματα υψηλής ποιότητας στο σημείο που οι συμμετέχοντες την είχαν περισσότερο ανάγκη. Η πλήρης ηλεκτρική τροφοδοσία του σταθμού καλύφθηκε από ηλιακή γεννήτρια, με μηδενική χρήση πετρελαίου, μετατρέποντας τον σταθμό αναψυχής σε ζωντανό παράδειγμα καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας στην πράξη.

Παράλληλα, η Miele φρόντισε με ολοκληρωμένο τρόπο για τη συλλογή και ανακύκλωση των υπολειμμάτων καφέ που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της κυκλικής οικονομίας με την ίδια την εμπειρία του αθλητή.

Βραδιά απονομών: Τιμή στη Μαρία Πολύζου

Το Messinia Challenge 2026 ολοκληρώθηκε με τη βραδιά απονομών, στη διάρκεια της οποίας αθλητές βραβεύτηκαν για το ήθος και τη συμβολή τους, με τη Μαρία Πολύζου, Ελληνίδα πρώην πρωταθλήτρια δρόμων αντοχής, πανελληνιονίκη και βαλκανιονίκη, να τιμάται από τον Managing Director του Miele Cluster Andria Aegean, κ. Θάνο Κυριαζή.

Στη διάρκεια της απονομής ο ίδιος δήλωσε: «Για 5η συνεχή χρονιά, η Miele στηρίζει έναν θεσμό που εκφράζει αξίες απόλυτα συνυφασμένες με τη φιλοσοφία της — το ήθος, την ευγενή άμιλλα και τη διαρκή επιδίωξη της ποιότητας. Για εμάς, η καινοτομία δεν αφορά μόνο τα προϊόντα, αλλά τις εμπειρίες που δημιουργούμε και τον τρόπο με τον οποίο βελτιώνουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων. Μέσα από τον αθλητισμό, τη γαστρονομία, την τεχνολογία, το design και τη φιλοξενία, συνεχίζουμε να δημιουργούμε έναν πιο ουσιαστικό και ισορροπημένο τρόπο ζωής.»

Όταν η τεχνολογία συναντά τη γαστρονομία & το wellbeing

Μέσα από τη συμμετοχή της στο Messinia Challenge 2026, η Miele ανέδειξε τη φιλοσοφία της γύρω από τη σύγχρονη διαβίωση, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εμπειριών που συνδυάζει τεχνολογία, αισθητική, γαστρονομία και ευεξία. Οι επισκέπτες του Miele experience space είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γενιά premium λύσεων της εταιρείας, να συμμετάσχουν ενεργά σε δημιουργικές δραστηριότητες και να βιώσουν αυθεντικές στιγμές σύνδεσης και συνεργασίας μέσα από τη μαγειρική.

Με το διαχρονικό μήνυμα «Μια φορά Miele, για πάντα Miele», η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε εμπειρίες που ξεπερνούν τη λειτουργικότητα των συσκευών και μετατρέπονται σε τρόπο ζωής, αναδεικνύοντας αξίες όπως η ποιότητα, η καινοτομία και η βιωσιμότητα.