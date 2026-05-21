Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου όταν δύο άνδρες έπεσαν σε άδεια δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού στον δήμο Πέλλας και ανασύρθηκαν τραυματισμένοι από πυροσβέστες λίγο μετά τις 11:00 το πρωί.

Οι τραυματίες, ένας 60χρονος Έλληνας και ένας 64χρονος Αλβανός, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Κατά πληροφορίες, οι δύο άνδρες βρίσκονται εκτός κινδύνου και εκτελούσαν εργασίες στη δεξαμενή τη στιγμή του ατυχήματος. Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.