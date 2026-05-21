Σοβαρά προβλήματα συντήρησης αντιμετωπίζουν εκατοντάδες εμπορικά πλοία που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη θαλάσσια ζωή να δυσχεραίνουν ολοένα και περισσότερο τη δυνατότητά τους να αποχωρήσουν από την περιοχή όταν τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Τουλάχιστον 800 εμπορικά πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα στον Κόλπο μετά το ξέσπασμα των συγκρούσεων στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ περίπου 20.000 ναυτικοί βρίσκονται ακόμη πάνω στα πλοία εκτελώντας βασικές εργασίες συντήρησης. Ωστόσο, ο αμμώδης και ρηχός βυθός του Κόλπου, σε συνδυασμό με τα θερμά νερά της περιοχής, έχει προκαλέσει σοβαρή συσσώρευση θαλάσσιων οργανισμών, όπως όστρακα, φύκια και μέδουσες, που φράζουν τα προστατευτικά πλέγματα των εσωτερικών σωληνώσεων των πλοίων, σύμφωνα με τους Financial Times. Παράλληλα, οι ναυτικοί δυσκολεύονται να προμηθευτούν κρίσιμα ανταλλακτικά όταν παρουσιάζονται βλάβες στα συστήματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Wallenius Wilhelmsen, Λάσε Κρίστοφερσεν, δήλωσε ότι η εταιρεία διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα πλοίο εγκλωβισμένο στον Περσικό Κόλπο και εξήγησε πως όταν τα πλοία παραμένουν ακίνητα ή κινούνται χωρίς ταχύτητα σε θερμά νερά, αναπτύσσεται εκτεταμένη θαλάσσια ρύπανση πάνω στο κύτος τους. Όπως ανέφερε, αυτό είναι πιθανότατα που συμβαίνει και στο δικό τους πλοίο.

Αντίστοιχα προβλήματα περιέγραψε και ο διευθύνων σύμβουλος της Hapag-Lloyd, Ρολφ Χάμπεν Γιάνσεν, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα στο podcast της εταιρείας ότι το μοναδικό πλοίο που κατάφερε να περάσει έξω από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για το μεγαλύτερο μέρος της ναυσιπλοΐας από τις αρχές Μαρτίου, αναγκάστηκε να ταξιδεύει με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα εξαιτίας της αντίστασης που προκαλούσαν τα όστρακα στο κύτος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η τεράστια ποσότητα θαλάσσιων οργανισμών που είχε προσκολληθεί στο πλοίο, καθώς αυτό παρέμεινε για έξι έως οκτώ εβδομάδες σε νερά με θερμοκρασία περίπου 30 βαθμών Κελσίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, θαλάσσια ανάπτυξη και όστρακα είχαν καλύψει ολόκληρη την προπέλα και το μεγαλύτερο μέρος των κάθετων πλευρών του πλοίου, ενώ περίπου το 40% του κάτω μέρους του σκάφους είχε επίσης καλυφθεί.

Ο Ρολφ Χάμπεν Γιάνσεν σημείωσε ότι θα απαιτηθεί «αρκετός καθαρισμός» για τα τέσσερα πλοία της εταιρείας που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένα στον Κόλπο. Από την πλευρά του, ο Λάσε Κρίστοφερσεν υπογράμμισε ότι η συσσώρευση θαλάσσιων οργανισμών αυξάνει σημαντικά και την κατανάλωση καυσίμων λόγω της αντίστασης που δημιουργείται στο κύτος.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι ανησυχίες για το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν τα πλοία εγκλωβισμένα στην περιοχή, καθώς δεν διαφαίνεται λύση στο αδιέξοδο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σχετικά με τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η ειρηνευτική πρόταση του Ιράν ήταν «απαράδεκτη» και ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη».

Σύμφωνα με συμβούλους ναυτιλίας και στελέχη του κλάδου, τα πλοία μπορούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ μόνο εφόσον οι κυβερνήσεις διαπραγματευτούν διμερώς με το Ιράν ή καταβάλουν διόδια στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια τόσο των ναυτικών όσο και των πλοίων αυξάνονται ακόμη περισσότερο καθώς πλησιάζει το εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι του Περσικού Κόλπου, ενώ την κατάσταση επιδεινώνουν και οι αμμοθύελλες που προκαλούνται από τους ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους Σαμάλ που πλήττουν την περιοχή.

Το UK Chamber of Shipping ανέφερε ότι η ναυτιλία είναι συνηθισμένη στη διαχείριση κινδύνων, ωστόσο η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο αποτελεί ένα μοναδικά δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον. Όπως σημείωσε, ο συνδυασμός ακραίων καιρικών συνθηκών, προβλημάτων συντήρησης των πλοίων και αβεβαιότητας ασκεί πρωτοφανή πίεση στα πλοία, στα συστήματα και στους ναυτικούς, με την προστασία της ευημερίας των πληρωμάτων και τη διασφάλιση ασφαλών και προβλέψιμων συνθηκών λειτουργίας να παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα.

Ο γενικός γραμματέας της Forward Seamen’s Union of India, Μανότζ Γιαντάβ, δήλωσε ότι οι ναυτικοί δυσκολεύονται ακόμη και να εξασφαλίσουν κρίσιμα ανταλλακτικά για τα πλοία. Όπως αποκάλυψε, σε ένα πλοίο με το οποίο επικοινώνησε το σύστημα GPS είχε τεθεί εκτός λειτουργίας και το πλήρωμα περίμενε επί 15 ημέρες την άφιξη ανταλλακτικού, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχε φτάσει μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Ο ίδιος εξήγησε ότι οι πλοιοκτήτες δεν αισθάνονται ασφαλείς να ναυλώσουν βοηθητικά σκάφη για τη μεταφορά υλικών μέχρι τα αγκυροβολημένα πλοία.

Η κατάσταση αυτή εντείνει ακόμη περισσότερο την ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι ναυτικοί, πολλοί από τους οποίους παραμένουν εγκλωβισμένοι για περισσότερες από 70 ημέρες πάνω σε ακίνητα πλοία. Σύμφωνα με φιλανθρωπικές οργανώσεις, για αρκετούς ναυτικούς έχουν λήξει τα απαραίτητα πιστοποιητικά εργασίας, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Ο Μανότζ Γιαντάβ περιέγραψε την καθημερινότητα των πληρωμάτων λέγοντας ότι πολλοί ναυτικοί παραμένουν κλεισμένοι στις καμπίνες τους χωρίς ουσιαστική εργασία, ενώ υπάρχει έλλειψη εργασιών συντήρησης αλλά και τροφίμων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η κατάσταση μοιάζει με φυλακή για τους ίδιους.

Ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν αλλαγές πληρωμάτων. Ο διευθύνων σύμβουλος της TORM, Γιάκομπ Μέλντγκααρντ, δήλωσε ότι η εταιρεία του κατάφερε να ολοκληρώσει τρεις αλλαγές πληρώματος στο πλοίο που παραμένει εγκλωβισμένο στον Κόλπο.

Ωστόσο, ο Ρολφ Χάμπεν Γιάνσεν της Hapag-Lloyd σημείωσε ότι οι αλλαγές πληρωμάτων παραμένουν συχνά εξαιρετικά δύσκολες, καθώς πολλοί ναυτικοί δεν επιθυμούν να επιβιβαστούν σε πλοία που βρίσκονται αντιμέτωπα με τόσο αβέβαιες συνθήκες.