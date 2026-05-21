Προπονητής του Ολυμπιακού είναι και πάλι ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την συμφωνία με τον τεχνικό που τους οδήγησε στην κατάκτηση του Challenge Cup το 2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού έχει ως εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι. Ο Ιταλός προπονητής (25/12/1964) αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου, με συμβόλαιο 2+1.

Είναι η δεύτερη «θητεία» του Αλμπέρτο Τζουλιάνι στον «ερυθρόλευκο» πάγκο. Στο πρώτο του πέρασμα από το λιμάνι, οδήγησε τον Θρύλο στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος (2023) και του CEV Challenge Cup (2023).

Στη συνέχεια, ο 61χρονος τεχνικός, με τη σπουδαία καριέρα στα τρία κορυφαία πρωταθλήματα (Ιταλία, Πολωνία, Τουρκία), εργάστηκε στην Εθνική Τουρκίας, στην Χέμπαρ και στην Μόντενα. Στη μεγάλη καριέρα του, έχει περάσει μεταξύ άλλων και από τους πάγκους των Βερόνα, Χάλκμπανκ και Ρεσόβια.

Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, πανηγύρισε δύο ασημένια μετάλλια σε Eurovolley, με την Εθνική Σλοβενίας, ενώ κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια με την Εθνική Τουρκίας, οδηγώντας την για πρώτη φορά στο VNL.

Από την πλευρά του ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στον Ολυμπιακό. Έχω πολύ καλά συναισθήματα που θα μείνω εδώ και πολύ καλά συναισθήματα για τον σύλλογο. Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο γήπεδο, για να πετύχουμε καλά αποτελέσματα την επόμενη σεζόν. Και πραγματικά, είμαι πολύ χαρούμενος. Η καρδιά μου είναι πραγματικά χαρούμενη που δουλεύω με τον Ολυμπιακό, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με καλή στρατηγική και όλα όσα χρειάζονται για να γίνει καλή δουλειά, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια οικογένεια. Οπότε, πάμε Ολυμπιακάρα».