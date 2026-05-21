Στην αντεπίθεση περνά η διευθύντρια της JP Morgan Chase, Λόρνα Χαϊντάνι, η οποία κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά πρώην συναδέλφου της, μετά τις βαριές καταγγελίες του ότι τον εξανάγκαζε σε μη συναινετικές και ταπεινωτικές σεξουαλικές πράξεις.

Η Χαϊντάνι, εκτελεστική διευθύντρια στη μονάδα Leveraged Finance της JP Morgan, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ο πρώην τραπεζίτης Σιράγιου Ράνα οργάνωσε μια πολύμηνη εκστρατεία ψευδών ισχυρισμών, με σκοπό να πλήξει τη φήμη και την καριέρα της. Σύμφωνα με το Reuters, η αντί-αγωγή κατατέθηκε σε δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, με τη Χαϊντάνι να ζητά αποζημίωση για δυσφήμιση, συναισθηματική βλάβη και άλλες ζημίες.

Αρνείται τις κατηγορίες και μιλά για «κατασκευασμένους» ισχυρισμούς

Στην αγωγή της, η Χαϊντάνι αρνείται τις καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης, σεξουαλικής επίθεσης, χορήγησης ουσιών, εκβιασμού και φυλετικής διάκρισης. Υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί του Ράνα είναι ψευδείς και ότι διατυπώθηκαν για προσωπικό όφελος και για να ασκηθεί πίεση τόσο στην ίδια όσο και στην JP Morgan.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Wall Street, καθώς ο Ράνα είχε προηγουμένως καταθέσει αγωγή εναντίον της Χαϊντάνι και της JP Morgan, ισχυριζόμενος ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ρατσιστική παρενόχληση και επαγγελματικό εκβιασμό. Οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν κριθεί δικαστικά και παραμένουν αντικείμενο αντιδικίας.

Η JP Morgan στηρίζει τη Χαϊντάνι

Η JP Morgan έχει εκφράσει στήριξη στη Χαϊντάνι, υποστηρίζοντας ότι, μετά από εσωτερική έρευνα, δεν θεωρεί πως οι καταγγελίες του Ράνα έχουν βάση. Σύμφωνα με το Reuters, η τράπεζα είναι επίσης εναγόμενη στην αρχική αγωγή του πρώην τραπεζίτη.

Το θέμα περιπλέκεται περαιτέρω από αναφορές ότι υπήρξε προηγούμενη προσπάθεια διακανονισμού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ράνα φέρεται να απέρριψε πρόταση διακανονισμού ύψους 1 εκατ. δολαρίων, ενώ η πλευρά της JP Morgan υποστηρίζει ότι η πρόταση έγινε για να αποφευχθεί το κόστος και η έκταση μιας δημόσιας δικαστικής διαμάχης.

Τι είχε καταγγείλει ο πρώην τραπεζίτης

Στην αρχική του αγωγή, ο Ράνα ισχυρίστηκε ότι η Χαϊντάνι άρχισε να τον παρενοχλεί το 2024, κάνοντας σεξουαλικά σχόλια, απειλώντας την καριέρα του και χρησιμοποιώντας προσβλητικές αναφορές για την καταγωγή του. Υποστήριξε επίσης ότι η συμπεριφορά της συνδεόταν με την επαγγελματική του εξέλιξη και τις αποδοχές του.

Η πλευρά της Χαϊντάνι απορρίπτει πλήρως αυτή την εκδοχή, επιμένοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ σεξουαλική ή ρομαντική σχέση με τον Ράνα και ότι η ίδια δεν είχε εξουσία να τον απολύσει ή να καθορίσει την αμοιβή του. Το Reuters σημειώνει ότι ένα από τα κεντρικά νομικά ζητήματα της υπόθεσης θα είναι ο πραγματικός ρόλος της κάθε πλευράς στον εργασιακό χώρο και η αξιοπιστία των μαρτυριών.

Η αντί-αγωγή και η μάχη για τη φήμη της

Η Χαϊντάνι υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, καθώς η υπόθεση έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα και προκάλεσε κύμα δημόσιου χλευασμού και παρενόχλησης. Σύμφωνα με το Business Insider, στην αγωγή της περιγράφει ότι υπέστη σοβαρή βλάβη στη φήμη της και έντονη ψυχολογική πίεση.

Η υπόθεση πλέον εξελίσσεται σε διπλή δικαστική αντιπαράθεση: από τη μία πλευρά, ο Ράνα επιμένει στις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση και αντίποινα· από την άλλη, η Χαϊντάνι υποστηρίζει ότι όλα αυτά αποτελούν συκοφαντική κατασκευή που κατέστρεψε τη δημόσια εικόνα της.

Υπόθεση με μεγάλο ενδιαφέρον για τη Wall Street

Η δικαστική διαμάχη έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση για τις υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στον χρηματοοικονομικό κλάδο, ιδίως όταν ο καταγγέλλων είναι άνδρας και η κατηγορούμενη γυναίκα σε ανώτερη εταιρική θέση. Νομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η υπόθεση θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την αξιοπιστία των δύο πλευρών, τα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρίες και την αντίδραση της τράπεζας στις εσωτερικές καταγγελίες.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει δικαιωθεί δικαστικά. Οι ισχυρισμοί του Ράνα και οι αντίθετοι ισχυρισμοί της Χαϊντάνι θα εξεταστούν από το δικαστήριο, σε μια υπόθεση που ήδη έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σκάνδαλα της Wall Street.