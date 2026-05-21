Η Ένωση δεν ήταν το φαβορί για τον τίτλο όταν άρχισε η σεζόν, ο Μάρκο Νίκολιτς όμως κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα που δεν ηττήθηκε ποτέ από τέλη Οκτωβρίου κι έπειτα, με αποτέλεσμα να καταφέρει να ανατρέψει τα προγνωστικά.

Η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της και οι φίλοι της σε όλη την Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το τρόπαιο και να φωτογραφηθούν μαζί του, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει σύντομα τις λεπτομέρειες.

Οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι το τρόπαιο πρέπει να βρεθεί σε πολλές περιοχές της χώρας για χάρη των φιλάθλων, κίνηση που είχε γίνει και το 2023, όταν η ΑΕΚ είχε κατακτήσει το νταμπλ.