Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρασκευή (22/5) τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague και η Θύρα 7 δίνει ραντεβού στο Καραϊσκάκη, πριν την αναχώρηση με προορισμό το Telecom Center Athens.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά οι «ερυθρόλευκοι» είναι στο Final Four με στόχο να γίνουν πρωταθλητές Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία τους και ποντάρουν και στη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους, οι οποίοι ετοιμάζονται να κάνουν… κατάληψη στο Telecom Center Athens.

Τα περισσότερα εισιτήρια έχουν καταλήξει σε χέρια φίλων του Ολυμπιακού και όλοι ανυπομονούν για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, με τη Θύρα 7 να δίνει ραντεβού στο Καραϊσκάκη το μεσημέρι της Παρασκευής (22/5), πριν την αναχώρηση με προορισμό το Telecom Center Athens.

«Αύριο όλοι 14:00 στο Καραϊσκάκη! Στο Μαρούσι ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ», ανέφερε το μήνυμα των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού στα social media.