Με νέο βίντεο που δημοσίευσε στα social media και στο Youtube, ο Παναθηναϊκός δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δουν πώς εξελίσσονται οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου στον Βοτανικό.

Η σεζόν τελείωσε, σε αγωνιστικό επίπεδο θα γίνουν αλλαγές πλέον, αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό θέμα που απασχολεί τους ανθρώπους των «πράσινων», καθώς υπάρχει και ένα πολύ πιο σημαντικό. Αυτό του νέου γηπέδου.

Τα έργα στον Βοτανικό συνεχίζονται και η ΠΑΕ με το νέο βίντεο που δημοσίευσε, ένα μήνα μετά το προηγούμενο, δίνει την ευκαιρία σε όλους να δουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί και το σημείο στο οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι εργασίες.

«The Vision Appears», είναι ο τίτλος του νέου βίντεο, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να είναι ικανοποιημένοι από την πορεία των εργασιών, οι οποίες συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό.