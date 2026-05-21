Πολίτες που ταξίδεψαν από την επαρχία, άνθρωποι που μοιράζονται την ίδια προσωπική απώλεια και ψηφοφόροι που αναζητούν όπως λένε διέξοδο από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό διαμορφώνουν το προφίλ όσων συγκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη στην ανακοίνωση του νέου κόμματος με επικεφαλής την Μαρία Καρυστιανού.

Η κινητικότητα έξω από τον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους ξεκίνησε νωρίς. Ανάμεσα στο πλήθος που περίμενε την έναρξη της ομιλίας, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην προοπτική που έχει η νέα κίνηση, με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν την πεποίθηση ότι το εγχείρημα μπορεί να καταγράψει υψηλά ποσοστά στην επόμενη κάλπη.

Ο Ιωάννης Λαΐνας, ο οποίος έφτασε στη συμπρωτεύουσα από τον Βόλο, θέλησε να δώσει μια ιστορική διάσταση στη συγκέντρωση, αναφέροντας:

«Έχουμε έρθει από τον Βόλο προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία και να ζήσουμε τη δεύτερη Χάρτα. Η πρώτη ήταν του Ρήγα, η δεύτερη είναι της Μαρίας Καρυστιανού. Για το καλό όλων. Στην παρούσα φάση εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Διαθέτουμε το χρόνο μας και είμαστε ευδιάθετοι και ακολουθούμε. Καλή επιτυχία. Δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο. Τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Διότι εμείς έχουμε ένα δυνατό προτέρημα και αυτό λέγεται φιλότιμο. Και αν το θίξεις, αν υπερβείς τα εσκαμμένα, έχεις πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουν πρόβλημα»

Η σύνδεση με την προσωπική τραγωδία και το αίτημα για αλλαγή

Η παρουσία προσώπων που έχουν πληγεί από αντίστοιχες απώλειες έδωσε ιδιαίτερο τόνο στη συγκέντρωση, με τους υποστηρικτές να εστιάζουν στην ανάγκη αναδιαμόρφωσης των θεσμών.

Ο πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Βόλου, Μπάμπης Τσαβάλης, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στη Θεσσαλονίκη, συνδέοντας την παρουσία του με την προσωπική του απώλεια και την κριτική του προς την κυβέρνηση:

«Ακολουθώ την Καρυστιανού διότι έχω πιστέψει σε αυτή για τη δικαιοσύνη. Γιατί είμαι κι εγώ ένας από τους ανθρώπους που έχω χάσει την κόρη μου. Παλεύουμε με αυτό. Παλεύουμε να βρούμε τη δικαιοσύνη, να βρούμε δικαιοσύνη για τα παιδιά μας και πάνω και πάνω απ’ όλα, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και για ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Γιατί βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να ανταποδώσει αυτά που πρέπει στον πολίτη. Το καινούργιο είναι ότι η αλλαγή θα γίνει στη χώρα μας. Θα φύγουν όλα, θα το πω έτσι, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατακλέψει τη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί ο πολίτης αυτή τη στιγμή να λιμοκτονεί. Να αλλάξουμε, να πάμε για καθαρή αλλαγή. Εμείς πιστεύουμε ότι η Μαρία Καρυστιανού αυτή τη στιγμή είναι πρώτο κόμμα. Για όλα αυτά τα χρόνια θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός που θα έχει η χώρα μας»

Το στελεχιακό δυναμικό και το πολιτικό κατεστημένο

Η διαφοροποίηση του νέου φορέα από τα παραδοσιακά κόμματα αποτέλεσε βασικό επιχείρημα για τους πολίτες που αποφάσισαν να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια.

Η Δάφνη Χαλκιά, συνταξιούχος επισκέπτρια υγείας, στάθηκε στη σύνθεση του κινήματος και στην ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες, προκειμένου να υπάρξει ανατροπή των συσχετισμών:

«Η ελπίδα. Η ελπίδα πως θα γίνει κάτι καλύτερο από αυτό το πολιτικό σύστημα που μας δουλεύει τόσο πολύ που δεν πάει άλλο. Κάπως πρέπει να το αλλάξουμε and αυτή τη στιγμή μας δίνεται η ελπίδα να το αλλάξουμε. Αυτό με φέρνει εδώ. Όσο και αν προσπαθούν με τις γνωστές μεθόδους να συνδέουν ανθρώπους με καταστάσεις έτσι γιατί έτσι θέλουν, η κυρία Καρυστιανού και το κίνημα πολιτών κομίζει κάτι τελείως διαφορετικό και μόνο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο στελεχιακό δυναμικό δεν έχει σχέση με την πολιτική και μόνο αυτό είναι διαφορετικό.

Η δικαιοσύνη φέρνει αξιοπρέπεια. Αυτό το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαι εδώ, δεν θα πω τίποτα άλλο από το ότι θα ‘θελα να είναι πρώτο κόμμα. Θεωρώ ότι στην καλύτερη θα είναι δεύτερο, αξιωματική αντιπολίτευση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα κατεστημένο πολιτικό που δεν είναι εύκολο να σπάσει. Αν σηκωθούν όλοι από τους καναπέδες τους, αν αποφασίσουμε όλοι να πάμε στις κάλπες να ψηφίσουμε, το αποτέλεσμα θα αλλάξει»

Με τις τοποθετήσεις αυτές των πολιτών να δίνουν το στίγμα της προσέλευσης, η εκδήλωση ξεκινά για να παρουσιαστεί και επίσημα το νέο κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού.