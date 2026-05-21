Σε μια απέραντη τουριστική κόλαση μετατρέπονται κορυφαίοι ευρωπαϊκοί προορισμοί, με τους μόνιμους κατοίκους να ξεσηκώνονται. Στη Βαρκελώνη, οι ντόπιοι φωνάζουν για την ανεξέλεγκτη κατάσταση, ενώ ανάλογες εικόνες χάους καταγράφονται και στην Ιταλία, όπου τα ασφυκτικά γεμάτα πλήθη έχουν αλλοιώσει την καθημερινότητα.



Οι καταγγελίες των πολιτών σοκάρουν, καθώς περιγράφουν δρόμους και καταστήματα κατακλυσμένα από επισκέπτες. Η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τους κατοίκους να δηλώνουν εγκλωβισμένοι, αδυνατώντας ακόμη και να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στις ίδιες τους τις γειτονιές.

Απίστευτες σκηνές χάους εκτυλίσσονται στους δρόμους της Ιταλίας, καθώς το κύμα των επισκεπτών σαρώνει τα πάντα. Το ειδυλλιακό Ποζιτάνο, τα γραφικά Τσίνκουε Τέρρε αλλά και η ιστορική Ρώμη βουλιάζουν από τα πλήθη, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.



Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει φτάσει ακόμα στην κορύφωσή της, με την κατάσταση να είναι ήδη οριακή.

Δείτε το βίντεο:

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν σοκαριστικά βίντεο που αποτυπώνουν το μέγεθος του υπερτουρισμού στην Ιταλία. Τα πλάνα δείχνουν αμέτρητα πλήθη επισκεπτών να στριμώχνονται ασφυκτικά σε στενά περάσματα, προκαλώντας το απόλυτο αδιαχώρητο.

Στους ηλιόλουστους δρόμους του Ποζιτάνο, η κατάσταση γίνεται ανυπόφορη καθώς οι τουρίστες σταματούν απότομα για μια σέλφι με φόντο τα πολύχρωμα σπίτια και τη θάλασσα, παραλύοντας κάθε κίνηση και μετατρέποντας τον επίγειο παράδεισο σε παγίδα.

Σφοδρές καταγγελίες κατά των δημάρχων στο Αμάλφι και ατέλειωτες ουρές στα Τσίνκουε Τέρρε

Σε απόλυτο αδιέξοδο βρίσκονται οι κάτοικοι στη νότια Ιταλία, καθώς τα καταστήματα έχουν γεμίσει ασφυκτικά με τουρίστες, εμποδίζοντας την πρόσβαση των ντόπιων. Οι πολίτες ξεσπούν κατά των δημάρχων στην Ακτή του Αμάλφι, κατηγορώντας τους ότι ανέχονται την κατάσταση που χειροτερεύει κάθε χρόνο αντί να λάβουν μέτρα.



Την ίδια ώρα, στα ειδυλλιακά Τσίνκουε Τέρρε επικρατεί το αδιαχώρητο, με τα πλήθη να κατακλύζουν λεωφορεία και τρένα, περιμένοντας με τις ώρες για μια φωτογραφία.



