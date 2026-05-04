Σκηνές που θυμίζουν περισσότερο τριτοκοσμικές χώρες παρά τον ειδυλλιακό προορισμό της «dolce vita» εκτυλίσσονται στην Ακτή Αμάλφι, καθώς το περασμένο Σαββατοκύριακο, χιλιάδες τουρίστες κατέκλυσαν τα στενά σοκάκια του Ποζιτάνο και του Αμάλφι, προκαλώντας ασφυξία στις υποδομές και οργή στους μόνιμους κατοίκους. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν πλήθη ανθρώπων να κινούνται «ώμο με ώμο», ενώ οι ουρές για τα φέρι προς το Κάπρι και την Προτσίντα θυμίζουν σκηνικά εκκένωσης.



Ο Σαλβατόρε Γκαλιάνο, ιδιοκτήτης του Grand Hotel Tritone, περιγράφει μια εφιαλτική κατάσταση. «Οι δρόμοι είναι στενοί και όταν μπλοκάρουν επικρατεί απόλυτο χάος», δηλώνει, τονίζοντας ότι οι τουρίστες του «αρπάζω και φεύγω» καταστρέφουν την πολυτελή εικόνα της περιοχής.



Οι πελάτες των πεντάστερων ξενοδοχείων φοβούνται ακόμα και να βγουν για φαγητό, ενώ οι ντόπιοι αισθάνονται φυλακισμένοι στα ίδια τους τα σπίτια. «Πρέπει να κλειδωνόμαστε μέσα γιατί ακόμα δεν μάθαμε να πετάμε», γράφει χαρακτηριστικά ένας αγανακτισμένος κάτοικος στο Facebook.



Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος της κρουαζιέρας συνεισφέρει δισεκατομμύρια στην ιταλική οικονομία, οι δήμαρχοι της περιοχής βρίσκονται σε αδιέξοδο. Αν και αναγνωρίζουν το δίκιο των πολιτών, δηλώνουν αδύναμοι να σταματήσουν την αποβίβαση επιβατών από τα πλοία.



Η Ακτή Αμάλφι, που κάποτε αποτελούσε μαγνήτη για αστέρες του Χόλιγουντ όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η Τζούλια Ρόμπερτς, κινδυνεύει πλέον να χάσει την αίγλη της κάτω από το βάρος της μαζικότητας.



Η ανάγκη για ειδικούς κανονισμούς και περιορισμούς είναι πλέον επιτακτική, καθώς η φυσική ομορφιά και η ηρεμία του τόπου θυσιάζονται στον βωμό του ανεξέλεγκτου τουριστικού ρεύματος, σύμφωνα με την Telegraph.

