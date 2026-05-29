Οι κοινές φωτογραφίες που αποτυπώνουν την έντονη οικειότητα ανάμεσα στην Τατιάνα Μπλάτνικ και τον Μεξικανό επιχειρηματία Ελίας Σακάλ στη Γαλλική Ριβιέρα προκάλεσαν την πρώτη δημόσια αντίδραση από την πρώην σύντροφο του δισεκατομμυριούχου, Μαρ Φλόρες (Mar Flores).

Το γνωστό μοντέλο από την Ισπανία, που διατηρούσε μια μακροχρόνια και γεμάτη σκαμπανεβάσματα σχέση με τον Μεξικανό μεγιστάνα από το 2016 έως τον οριστικό τους χωρισμό το 2025, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίδειξης μόδας στη Σεβίλλη.

Η Μαρ Φλόρες, η οποία είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη στην πατρίδα της και μητέρα του ηθοποιού Κάρλο Κοστάνθια (τον οποίο έχει αποκτήσει από προηγούμενο γάμο της με τον Ιταλό αριστοκράτη Κάρλο Κοστάνθια ντι Κοστιγκλιόλε και όχι με τον Σακάλ – Ο Κάρλο Κοστάνθια, έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά του Netflix «Toy Boy»), θέλησε να δείξει ότι έχει γυρίσει σελίδα.

Η Mar Flores στην επίδειξη μόδας Encinar στο αίθριο Carlos III του Βασιλικού Εργοστασίου Πυροβολικού της Σεβίλλης, στις 28 Μαΐου 2026, στη Σεβίλλη

«Μου φαίνονται όλα υπέροχα», δήλωσε η Μαρ Φλόρες στην κάμερα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν νιώθει καμία ενόχληση για το γεγονός ότι ο πρώην σύντροφός της προχωρά τη ζωή του.

Οι τρυφερές στιγμές στις Κάννες και το ταξίδι στη Βενετία

Το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και κυρίως του ισπανικού Τύπου, πυροδοτήθηκε όταν η Τατιάνα Μπλάτνικ εθεάθη στο πολυτελές ξενοδοχείο Eden Roc Antibes, στην περιοχή ανάμεσα στις Κάννες και τη Νίκαια, μαζί με τον Ελίας Σακάλ.

Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, η πρώην σύζυγος του Νικόλαου εμφανίζεται με κόκκινο κοστούμι, με τον Μεξικανό κροίσο να την κρατά από τη μέση και την ίδια να περνά το χέρι της γύρω από τον λαιμό του, ενώ οι δυο τους συζητούσαν σε πολύ κοντινή απόσταση και αστειεύονταν. Μία ημέρα νωρίτερα, είχαν δώσει μαζί το παρών στο λαμπερό γκαλά amfAR 2026 της Chopard.

Κάπ ντ’ Αντίμπ, Γαλλία — 22 Μαΐου 2026: Ο Ελίας Σακάλ φωτογραφήθηκε να απολαμβάνει μια χαλαρή ημέρα στην παραλία του Κάπ ντ’ Αντίμπ, συνοδευόμενος από την Τατιάνα Μπλάτνικ.

Ωστόσο, η κοσμική έξοδος στη Γαλλική Ριβιέρα δεν ήταν η μοναδική συνάντηση για το ζευγάρι. Όπως αποκαλύπτουν τα ντοκουμέντα, οι δυο τους είχαν πραγματοποιήσει νωρίτερα ένα ταξίδι στη Βενετία, καταφέρνοντας να κινηθούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε φωτογραφίες που είχαν ανέβει στο Instagram, αποδεικνύεται ότι απολάμβαναν τις βόλτες τους στα ιταλικά κανάλια, έχοντας μάλιστα μαζί τους μια πολυπληθή συντροφιά, στην οποία ξεχώριζε η παρουσία της μητέρας της επιχειρηματία, Marie Blanche Bierlein. Η παρουσία της μητέρας της στο ταξίδι θεωρείται από τα ξένα ΜΜΕ ως μια κίνηση που μαρτυρά τη σοβαρότητα και το βάθος της νέας αυτής σχέσης.

Το προφίλ του Ελίας Σακάλ και η ζωή της Τατιάνας Μπλάτνικ μετά το διαζύγιο

Αυτή η νέα σελίδα για την Τατιάνα Μπλάτνικ έρχεται δύο χρόνια μετά την επίσημη ανακοίνωση του διαζυγίου της από τον Νικόλαο. Μετά τη λήξη του γάμου τους και τον μετέπειτα γάμο του Νικόλαου με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη, η ίδια επέλεξε να διατηρήσει ως μόνιμη βάση της την Ελλάδα, χτίζοντας την καθημερινότητά της μακριά από τη δημοσιότητα, αν και πρόσφατα άρχισε να αναφέρεται δημόσια στον συναισθηματικό αντίκτυπο που είχε εκείνη η μεταβατική περίοδος.

Από την άλλη πλευρά, ο νέος της σύντροφος, Ελίας Σακάλ, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα του τουριστικού real estate στο Μεξικό. Γεννημένος σε οικογένεια με βαθιές ρίζες στον κατασκευαστικό και τραπεζικό τομέα, μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στη Νέα Υόρκη, το Μεξικό, το Σεν Τροπέ και τις Κάννες.

Είναι γνωστός συλλέκτης έργων τέχνης, φίλος του διάσημου γλύπτη Fernando Botero και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φίλων των Μουσείων του Μεξικού. Στο παρελθόν, η προσωπική του ζωή είχε απασχολήσει έντονα τα media λόγω των σχέσεών του με διάσημες γυναίκες της Λατινικής Αμερικής, όπως το μοντέλο Rebeca de Alba, την παρουσιάστρια Marcela Cuevas, τη δημοσιογράφο Adela Micha και την τραγουδίστρια Ana Bárbara, πριν από τη μακροχρόνια σχέση του με την Ισπανίδα Μαρ Φλόρες.