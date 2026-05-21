Το Μουντιάλ 2026 είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 48 ομάδων και στη FIFA είναι διατεθειμένοι να το… τραβήξουν κι άλλο και να προχωρήσουν σε αύξηση των ομάδων σε 66.

Από την ημέρα που ανέλαβε την προεδρία της ο Τζάνι Ινφαντίνο, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία δείχνει με κάθε τρόπο ότι αυτό που την ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η συνεχής αύξηση των εσόδων. Έτσι, αποφάσισε να ανανεώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και παράλληλα να καθιερώσει τη συμμετοχή 48 ομάδων στο Μουντιάλ.

Τόσες είναι οι ομάδες που θα πάρουν μέρος φέτος στο τουρνουά που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά και σύμφωνα με την ισπανική «Diario As» επανέρχεται στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων σε 66 από την επόμενη διοργάνωση, το 2030.

Πρόκειται για ένα σενάριο που είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά πριν μήνες και όπως φαίνεται στη FIFA εξακολουθούν να το σκέφτονται, με τον Ινφαντίνο να είναι θετικός καθώς θεωρεί πως θα είναι καλό για το ποδόσφαιρο το να έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπηθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο χώρες που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα ζούσαν ποτέ κάτι τέτοιο.

Όσο περισσότερες είναι οι ομάδες που συμμετέχουν, βέβαια, τόσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο, αυτό όμως δεν προβληματίζει ιδιαίτερα τους ανθρώπους της FIFA, οι οποίοι θα ασχοληθούν πιο σοβαρά με το θέμα της νέας αύξησης των ομάδων μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026.