Αντίστροφα μετρά ο χρόνος που θα δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές και στελέχη του Οργανισμού.

Τα μη πολιτικά πρόσωπα, που φέρονται να είχαν θέσεις «κλειδί» το 2021, το οποίο έχει μπει στο «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης, κλήθηκαν να ανοίξουν σήμερα τον κύκλο των εξηγήσεων, ωστόσο, μέσω των συνηγόρων τους, οι περισσότεροι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα επανέλθουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 5 Ιουνίου. Οι υπόλοιποι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμίες αύριο, οπότε και έχει οριστεί το πρώτο ραντεβού τους με τους εισαγγελείς.

Μεταξύ των μη πολιτικών προσώπων είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, πρώην και νυν στελέχη του Οργανισμού που ελέγχονται είτε γιατί φέρονται ότι προσπάθησαν να παρέμβουν στη διαδικασία είτε τους ζητήθηκε από τρίτα πρόσωπα να το κάνουν ώστε να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις.

Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών καλούνται να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις για κακούργημα, δηλαδή για απάτη που ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ, ενώ άλλοι για πλημμέλημα.

Αύριο οι βουλευτές

Η σκυτάλη περνά αύριο στους 11 βουλευτές, τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί και η ασυλία τους ήρθη πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκώρο.

Μόνο οι Κώστας Αχιλ. Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη που εξετάζεται ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ ενώ οι υπόλοιποι καλούνται σε ανωμοτί εξηγήσεις για πλημμεληματικές πράξεις.

Εξηγήσεις αναμένεται να δώσουν και πέντε πρώην βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι έχουν, ήδη, λάβει κλήσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περισσότεροι βουλευτές θα εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους επιλέγοντας να μην περάσουν το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ενώ αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία.

Ωστόσο, πληροφορίες θέλουν τον Νότη Μηταράκη και τον Κώστα Τσιάρα να τηρούν διαφορετική στάση καθώς φέρονται να έχουν πρόθεση να παρέχουν τις εξηγήσεις που τους έχουν ζητηθεί. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των ανωμοτί εξηγήσεων των περίπου 50 προσώπων, οι εισαγγελικοί λειτουργοί θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα καθώς από τις ανωμοτί καταθέσεις τους θα κριθεί αν και σε ποιους, τελικά, θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικογραφία που αφορά στους βουλευτές της ΝΔ, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος βρίσκεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών η οποία και θα αποφασίσει για την τύχη της. Και αυτό γιατί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.