Μία γυναίκα λιποθύμησε αφού εκείνη και ο σύντροφός της τιμωρήθηκαν με 100 χτυπήματα ο καθένας επειδή είχαν σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, στο πλαίσιο των αυστηρών νόμων της Σαρίας που εφαρμόζονται σε επαρχία της Ινδονησίας.

Η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, χρειάστηκε να μεταφερθεί υποβασταζόμενη μετά τον δημόσιο μαστιγωμό της στην πόλη Μπάντα Άτσεχ, στο βόρειο άκρο του νησιού της Σουμάτρας. Την εκτέλεση της τιμωρίας ανέλαβε πρόσωπο ντυμένο από την κορυφή έως τα νύχια με σκούρα καφέ ενδυμασία και λευκή μάσκα, το οποίο προχώρησε στα χτυπήματα μπροστά σε παρευρισκόμενους. Ο σύντροφός της εμφανίστηκε να μορφάζει από τον πόνο κατά τη διάρκεια της τιμωρίας.

Σύμφωνα με τους αυστηρούς νόμους που ισχύουν στην περιοχή Άτσεχ, τα ανύπαντρα ζευγάρια δεν επιτρέπεται να έχουν σεξουαλικές σχέσεις, όπως αναφέρει η Daily Mail. Η Άτσεχ αποτελεί τη μοναδική περιοχή της μουσουλμανικής κατά πλειοψηφία Ινδονησίας όπου εφαρμόζεται η Σαρία. Το δημόσιο μαστίγωμα χρησιμοποιείται ως τιμωρία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, οι ομοφυλοφιλικές πράξεις και οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου.

Οι βαρύτερες ποινές που προβλέπονται από τη Σαρία στην Άτσεχ επιβάλλονται σε δράστες βιασμού ανηλίκων. Για το συγκεκριμένο αδίκημα προβλέπεται ποινή έως και 200 χτυπημάτων με καλάμι, φυλάκιση έως 200 μήνες ή χρηματικό πρόστιμο που αντιστοιχεί στην αξία έως και δύο κιλών χρυσού.

Τον Ιανουάριο, μία ακόμη γυναίκα και ο σύντροφός της είχαν τιμωρηθεί με 140 χτυπήματα ο καθένας για κατανάλωση αλκοόλ και σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, σε μία από τις σκληρότερες τιμωρίες που έχουν επιβληθεί στην περιοχή για τέτοιου είδους συμπεριφορά. Το ζευγάρι δέχθηκε χτυπήματα στην πλάτη με ραβδί μέσα σε δημόσιο πάρκο, ενώ δεκάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν την τιμωρία.

Η γυναίκα εκείνης της υπόθεσης είχε επίσης λιποθυμήσει και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε ασθενοφόρο. Το ζευγάρι είχε καταδικαστεί σε 100 μαστιγώματα για σεξ εκτός γάμου και επιπλέον 40 για κατανάλωση αλκοόλ.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Σαρίας στην Μπάντα Άτσεχ, Μουχάμαντ Ριζάλ, είχε δηλώσει τότε: «Όπως υποσχεθήκαμε, δεν κάνουμε εξαιρέσεις, ιδιαίτερα όχι για τα δικά μας μέλη. Αυτό σίγουρα αμαυρώνει το όνομά μας».

Πέρυσι, δύο άνδρες τιμωρήθηκαν επίσης με 76 χτυπήματα ο καθένας, αφού δικαστήριο της Σαρίας τους έκρινε ένοχους για σεξουαλικές σχέσεις.