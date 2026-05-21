Άθικτη βρέθηκε η Αγία Γραφή στο διαμέρισμα που λαμπάδιασε στη Δραπετσώνα, με το ιερό βιβλίο να αποτελεί το μοναδικό αντικείμενο που γλίτωσε από τη φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταστροφική πυρκαγιά προκλήθηκε από γκαζάκι στο σπίτι που έμενε μια μητέρα μαζί με το παιδί της, με γείτονες να αναφέρουν πως είναι ρακοσυλλέκτες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης και γρήγορα επεκτάθηκε και στις γύρω κατοικίες. Η περιοχή γέμισε πυκνούς μαύρους καπνούς και στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες, προκειμένου να την περιορίσουν.

Το Star πρόβαλε εικόνες από το εσωτερικό του σπιτιού, όπου διακρίνονται τα πάντα καμένα, ενώ μόνο η Αγία Γραφή έχει επιβιώσει από τις φλόγες.

Δείτε φωτογραφία:

Το σχετικό ρεπορτάζ: