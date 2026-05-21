Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στην πρόεδρο της Ζωής Κωνσταντοπούλου και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις προτάσεις σύστασης προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα όταν η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του κ. Καιρίδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υπονόμευση των θεσμών και κάνοντας αναφορές τόσο στην υπόθεση των Τεμπών όσο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Λαμβάνοντας τον λόγο στη Βουλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απευθύνθηκε προσωπικά στον Δημήτρη Καιρίδη, λέγοντας:

«Αισθάνομαι οίκτο. Είμαστε εξοργισμένοι με τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεστε τους θεσμούς. Σας λυπάμαι. Τρεις άνθρωποι μείνατε να υπερασπίζεστε την κυβέρνηση». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις παλαιότερες δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ, λέγοντας:

«Ο Καιρίδης αρνείται τη γενοκτονία των Ποντίων και λέει ότι είναι μόνιμη η διχοτόμηση. Χθες μπαζώσατε την εξέταση του διοικητή της ΕΥΠ».

Παράλληλα, συνέδεσε την τρέχουσα συζήτηση με άλλες πολιτικές υποθέσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Τα ίδια λέγατε και στη δίκη των Τεμπών για τον Καραμανλή. Τα ίδια λέγατε και για τον Βορίδη και τον Αυγενάκη».

Η απάντηση Καιρίδη: «Άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής»

Ο Δημήτρης Καιρίδης απάντησε σε υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για ακραία ρητορική από την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Τώρα που είστε υπόδικη, επιτρέψτε μου να σας προστατεύσω. Όλα αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος το 2019 και κατέληξε στη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο βουλευτής της ΝΔ δήλωσε: «Είστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής. Ντροπή και αίσχος».

Νέα παρέμβαση Κωνσταντοπούλου: «Ο φασισμός έχει πολλές εκφάνσεις»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανήλθε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σεξισμό και ακραίο ρατσισμό. «Ο φασισμός έχει πολλές εκφάνσεις. Έχει τον σεξισμό και τον ακραίο ρατσισμό που ζούμε από την κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επιτέθηκε εκ νέου στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας:

«Έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής στο κόμμα σας, στην κυβέρνηση και στην Κοινοβουλευτική σας Ομάδα».

«Με θίγει προσωπικά ως Πόντιο», απαντά ο Καιρίδης

Κλείνοντας την αντιπαράθεση, ο Δημήτρης Καιρίδης τόνισε ότι οι αναφορές της κ. Κωνσταντοπούλου τον προσβάλλουν προσωπικά. «Με θίγει προσωπικά ως Πόντιο. Προσέξτε τα φασιστικά, γιατί το να λέτε ότι δεν είστε, δεν σημαίνει ότι δεν είστε», ανέφερε.