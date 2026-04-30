Νέος χαμός επικράτησε στη Βουλή, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα και έπαιξε ηχητικό για τη Γάζα, με τον Δημήτρη Καιρίδη να της απαντά σε υψηλούς τόνους.

Πιο αναλυτικά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναπαρήγαγε ηχητικό του ισραηλινού στρατού που έλαβαν πλοία που πλησίαζαν τη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια.

«Δεκάδες άνθρωποι έχουν απαχθεί και είναι σε καθεστώς ομηρείας, που είναι διεθνές έγκλημα. Επιτρέπεται αυτή η πράξη πολέμου; Θα προστατεύσετε τους ειρηνικούς πολίτες;», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέροντας ότι «ειρηνικά πλοία που πηγαίνουν να δώσουν παιδική τροφή στη Γάζα υπέστησαν πειρατεία, έφοδο από τον ισραηλινό στρατό κάτω από την Πελοπόννησο και πάνω από την Κρήτη».

Μόλις ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της, ο Δημήτρης Καιρίδης της απάντησε, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

«Γυρίστε πίσω στα θρανία για να μάθετε τη διαφορά εθνικών και διεθνών υδάτων και μετά να μας κάνετε μαθήματα», είπε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, προσθέτοντας: «Δεν έχετε μόνο εσείς το μονοπώλιο της ευαισθησίας. Από εκεί και πέρα, στα διεθνή ύδατα, είτε είναι νότια, είτε δυτικά, άπαξ και είναι διεθνή, υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις».