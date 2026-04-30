Έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με υψηλούς τόνους και προσωπικές αιχμές, σημειώθηκε στη Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την επιλογή νέας ηγεσίας για κρίσιμες ανεξάρτητες Αρχές. Η διαδικασία, που ξεκίνησε με στόχο τη συναίνεση, κατέληξε σε σύγκρουση, οδηγώντας τελικά ακόμα και στην αναβολή της ψηφοφορίας.

Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκε η στήριξη του ΠΑΣΟΚ στην υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για την προεδρία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μια στάση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρουσίασε την πρότασή του για την κα Συγγούνα ως διάδοχο του Κώστα Μενουδάκου, καθώς και την υποψηφιότητα του Αντώνη Μακρυδημήτρη για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η σύμπλευση της πρότασης Κακλαμάνη με τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ πυροδότησε σφοδρή αντίδραση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη για «σύμπραξη» με τη Νέα Δημοκρατία. Η αντιπαράθεση με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, εξελίχθηκε σε προσωπική σύγκρουση, με βαριές εκφράσεις και αλληλοκατηγορίες.

Η ένταση που επικράτησε αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στον διάλογο που εκτυλίχθηκε κατά τη συνεδρίαση:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μας κοροϊδεύετε, κύριε Δουδωνή. Την ώρα που πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών έρχεστε και συμπράττετε; Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρός σας τι σημαίνει αυτό;

Παναγιώτης Δουδωνής: Ξεκίνησε μια διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος.

Νικήτας Κακλαμάνης: Σας άκουσε να του επιτίθεστε τόση ώρα και δεν έβγαλε τσιμουδιά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.

Παναγιώτης Δουδωνής: Όποιος θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια! Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν ντρέπεστε λιγάκι!

Παναγιώτης Δουδωνής: Υπηρετείτε σχέδιο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;

Νικήτας Κακλαμάνης: Είστε αγενής, μη διακόπτετε τον συνάδελφο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι αγενής, εκείνος χτυπάει το χέρι του, δεν πειράζει, κ. Κακλαμάνη.

Παναγιώτης Δουδωνής: Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας.