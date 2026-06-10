Μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και πολιτικής ετοιμότητας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι η παράταξη παραμένει ισχυρή, ανανεωμένη και έτοιμη για τις προκλήσεις των επόμενων ετών.

«Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ακόμη μία μεγάλη νικηφόρα μάχη για την παράταξή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περιόδου για το κυβερνών κόμμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τα 112 νέα μέλη που εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι η σύνθεσή της αντανακλά τη διαρκή ανανέωση του κόμματος. Όπως σημείωσε, περίπου οι μισοί από τους νεοεκλεγέντες είναι ηλικίας κάτω των 45 ετών, ενώ παράλληλα συμμετέχουν και έμπειρα στελέχη με μακρά διαδρομή στην παράταξη.

«Η συγκεκριμένη σύνθεση, με ποσοστό ανανέωσης που αγγίζει το 75%, εγγυάται όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας. Αποδεικνύει ότι το κόμμα ανανεώνεται διαρκώς και εξακολουθεί να προσελκύει νέα στελέχη με διάθεση προσφοράς», τόνισε.

«Η ΝΔ εκφράζει όλες τις ιστορικές της διαδρομές»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η νέα Πολιτική Επιτροπή αντιπροσωπεύει κάθε σημαντική περίοδο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας και εκφράζει όλα τα πολιτικά ρεύματα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της παράταξης μέσα στον χρόνο.

Όπως ανέφερε, η συνύπαρξη νέων και έμπειρων στελεχών αποτελεί στοιχείο που ενισχύει τη συνοχή και τη δυναμική του κόμματος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή πορεία τα επόμενα χρόνια.

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε η αναφορά στην πολιτική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θεωρείται και ένα έμμεσο μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά.

«Στέλνουμε ένα πεντακάθαρο μήνυμα: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή ούτε τον βηματισμό της», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η αποστολή της παράταξης παραμένει σταθερή: να ενώνει τους Έλληνες, να προωθεί τη συλλογική πρόοδο και να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες ατομικής προκοπής.

«Οι εκλογές είναι το 2027, όμως βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το επόμενο διάστημα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα εντείνουν την επαφή τους με την κοινωνία σε κάθε γωνιά της χώρας.

Οι κυβερνητικές προτεραιότητες

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την οικονομία και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως υπογράμμισε, στις προτεραιότητες της κυβέρνησης παραμένουν η θωράκιση των συνόρων, η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής για όλους τους Έλληνες.

«Στόχος μας είναι μια ισχυρή Ελλάδα με περισσότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα ζωής για κάθε πολίτη», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής.

Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Ο Πρόεδρος της ΝΔ κάνοντας τον απολογισμό του μίλησε για το gov.gr και ζήτησε απ όλους να θυμηθούν πως ήταν πριν η κατάσταση. Απέδειξε ότι αν το θέλουμε το κράτος μπορεί να αλλάξει και όλα αυτά τα κάναμε εν μέσω πρωτόγνωρων καταιγίδων.

Κάθε άλλη κυβέρνηση θα έβρισκε δικαιολογίες αλλά εμείς κάναμε τις δυσκολίες ευκαιρίες.

Οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις επέστρεψαν και θα ξεπεράσουμε και τον στόχο για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ το 2027 και μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακουφίζει τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά. Η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8% και δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας, μειώσαμε 83 φόρους και ανακαινίζουμε Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία. Τα φάρμακα έρχονται σπίτι των ασθενών που έχουν ανάγκη και όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα σχολεία αλλάζουν και τα παραπάνω δεν έτυχαν, αλλά πέτυχαν με πυξίδα το σύνθημα «το είπαμε το κάνουμε» και χρησιμοποιώ ενεστώτα γιατί η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει.

Ο Πρόεδρος της ΝΔ κάνοντας τον απολογισμό του μίλησε για το gov.gr και ζήτησε απ όλους να θυμηθούν πως ήταν πριν η κατάσταση. «Απέδειξε ότι αν το θέλουμε το κράτος μπορεί να αλλάξει και όλα αυτά τα κάναμε εν μέσω πρωτόγνωρων καταιγίδων. Κάθε άλλη κυβέρνηση θα έβρισκε δικαιολογίες αλλά εμείς κάναμε τις δυσκολίες ευκαιρίες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις επέστρεψαν και θα ξεπεράσουμε και τον στόχο για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ το 2027 και μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακουφίζει τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά. Η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8% και δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας, μειώσαμε 83 φόρους και ανακαινίζουμε Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία. Τα φάρμακα έρχονται σπίτι των ασθενών που έχουν ανάγκη και όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα σχολεία αλλάζουν και τα παραπάνω δεν έτυχαν, αλλά πέτυχαν με πυξίδα το σύνθημα «το είπαμε το κάνουμε» και χρησιμοποιώ ενεστώτα γιατί η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα υποδομής που προχώρησαν τα τελευταία χρόνια, όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Ε65 και ο ΒΟΑΚ, τονίζοντας ότι αποτελούν απτές αποδείξεις του κυβερνητικού έργου.

Παράλληλα, σημείωσε πως ζήτησε να καταγραφούν συγκεντρωτικά οι κυβερνητικές παρεμβάσεις, ώστε να αποτελέσουν βασικό επιχείρημα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στις μεταρρυθμίσεις που, όπως είπε, υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά, όπως η ψήφος των αποδήμων, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Παρουσιάζοντας το όραμα της «Ισχυρής Ελλάδας», ανέδειξε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τη δυναμική οικονομία, την ευημερούσα κοινωνία, τη θωρακισμένη άμυνα και την αποτελεσματική διπλωματία, υπογραμμίζοντας ότι η υγιής οικονομία αποτελεί τη βάση τόσο για τις φορολογικές ελαφρύνσεις όσο και για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Αντώνη Σαμαρά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς την αποτρεπτική της ισχύ και προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της.

Αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση και επέκταση του φράχτη στον Έβρο, στις στρατηγικές αμυντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα, καθώς και στην πρωτοβουλία για ισχυρότερη κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Παράλληλα, στάθηκε στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και στις κινήσεις αξιοποίησης του υποθαλάσσιου πλούτου της χώρας, τονίζοντας ότι πρόκειται για επιλογές με ισχυρό εθνικό αποτύπωμα.

Όπως είπε, η διεθνής αναγνώριση των ελληνικών θέσεων και η ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας αποτελούν απάντηση σε όσους αμφισβητούν τον «πατριωτισμό της ευθύνης», λέγοντας πως η «αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους από τον καναπέ τους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης και σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις κι όχι με συνθήματα».

Με αυτή τη φράση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά και στις προθέσεις του να δημιουργήσει νέο κόμμα.

Κεραυνοί Κυριάκου Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική σε πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι επενδύουν στην ένταση και στην καλλιέργεια αρνητικού κλίματος, αντί να προτάσσουν ρεαλιστικές προτάσεις διακυβέρνησης. Όπως ανέφερε, ο πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης δεν είναι κόμματα ή πρόσωπα, αλλά τα ίδια τα προβλήματα της χώρας, τα οποία απαιτούν λύσεις και σταθερές πολιτικές επιλογές.

Παράλληλα, έκανε λόγο για φαινόμενα τοξικότητας, παραπληροφόρησης και λαϊκισμού που, όπως είπε, αλλοιώνουν την πραγματικότητα και δυσκολεύουν τον δημόσιο διάλογο, καλώντας σε αντίσταση απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό αφήγημα, τόνισε ότι σε ένα διεθνώς ασταθές περιβάλλον η Νέα Δημοκρατία αποτελεί δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας για τη χώρα. Υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν από το 2019 και συνεχίστηκαν το 2023 πρέπει να ολοκληρωθούν, ζητώντας από την κοινωνία μια νέα εντολή «ρήξης με τα κακώς κείμενα» και συνέχισης του μεταρρυθμιστικού έργου.

Ο πρωθυπουργός κατέληξε ότι σε αυτή τη νέα πολιτική προσπάθεια «θέση έχουν όλοι», υπογραμμίζοντας τον στόχο της διεύρυνσης και της ενότητας της παράταξης.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εκλογές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφεται για τη συμμετοχή νέων ανθρώπων στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που αποτυπώνει, όπως είπε, μια παράταξη ανοιχτή που ενώνει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση και η ΝΔ δεν επικεντρώνονται στη μάχη της κατάταξης των κομμάτων, αλλά στην ανάγκη αποφυγής της πολιτικής αστάθειας και της ακυβερνησίας. Όπως τόνισε, σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία, η χώρα δεν έχει περιθώριο για απώλεια χρόνου ή χαμένων ευκαιριών.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η «Κυριακή της μεγάλης επιλογής» θα είναι καθοριστική, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η επίτευξη αυτοδυναμίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της πολιτικής σταθερότητας και της κυβερνησιμότητας της χώρας.

Η άφιξη Κυριάκου Μητσοτάκη στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας

Στα κεντρικά της ΝΔ στο Μοσχάτο έφτασε λίγα λεπτά μετα τις 17:30 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκεί, σε λίγη ώρα θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα εκλεγεί νέος γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ θα προηγηθεί ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φτάνοντας στο Μοσχάτο ο κ. Μητσοτάκης είχε ένα σύντομο διάλογο με δημοσιογράφους, επισημαίνοντας ότι τους είδε να φορούν καλοκαιρινή αμφίεση. Κάποιοι απάντησαν «σηκώσαμε τα μανίκια», υπονοώντας ότι ετοιμάζονται για θερμό καλοκαίρι στα πολιτικά δρώμενα, με τον πρωθυπουργό να απαντά:

«Τα σηκώσατε τα μανίκια. Εμείς να δείτε. Για μας είναι συνέχεια σηκωμένα»