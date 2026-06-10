Με αφορμή τα επεισόδια στο Μπέλφαστ και τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και την κοινωνική συνοχή, η Φωνή Λογικής εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία η Αφροδίτη Λατινοπούλου κάνει λόγο για «προειδοποίηση για το σκοτεινό μέλλον της Ευρώπης».

Στο δελτίο τύπου, το κόμμα αναφέρει ότι «οι εικόνες χάους που παρακολουθούμε στο Μπέλφαστ αποτελούν μια προειδοποίηση για το σκοτεινό μέλλον της Ευρώπης», υποστηρίζοντας πως όσα συμβαίνουν σήμερα σε ευρωπαϊκές πόλεις «δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά», αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που, κατά τη Φωνή Λογικής, αγνόησαν επί χρόνια τις ανησυχίες των πολιτών για την ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και τον έλεγχο των συνόρων.

Η ανακοίνωση συνδέει τα γεγονότα στο Μπέλφαστ με την ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για τη βία, την εγκληματικότητα και τη μεταναστευτική πολιτική. Όπως αναφέρεται, η πρόσφατη επίθεση στην Ιρλανδία «έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Η Φωνή Λογικής σημειώνει ακόμη ότι «όλο και περισσότεροι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι τα κράτη αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά φαινόμενα βίας, εγκληματικότητας και ισλαμικού φανατισμού».

Στο ίδιο δελτίο τύπου γίνεται αναφορά στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με το κόμμα να υποστηρίζει ότι «όλο και περισσότερα φαινόμενα εγκληματικότητας, κοινωνικής αποσύνθεσης και διαφθοράς γίνονται γνωστά κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», καθώς, όπως σημειώνει, συχνά «υποβαθμίζονται ή αποσιωπώνται από ένα μέρος του πολιτικού και μιντιακού κατεστημένου».

Η ανακοίνωση αναφέρεται σε υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, υποστηρίζοντας ότι αναδεικνύουν «ένα βαθύτερο πρόβλημα που δεν μπορεί πλέον να κρύβεται κάτω από το χαλί».

Η Φωνή Λογικής στρέφει τα πυρά της και κατά των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρει, αντί να δοθούν λύσεις, «οι πολιτικές δυνάμεις που κυριαρχούν επί δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση» επιλέγουν, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, «να στοχοποιούν την ελεύθερη έκφραση στα κοινωνικά δίκτυα και να αναζητούν τρόπους ελέγχου του δημόσιου λόγου».

Στο ίδιο πλαίσιο, το κόμμα ασκεί κριτική στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες της Ευρώπης «πληρώνουν σήμερα το τίμημα» των πολιτικών που εφαρμόστηκαν. Η Φωνή Λογικής αναφέρει ότι οι πολιτικές αυτές «απέτυχαν να διασφαλίσουν τα σύνορα, να ελέγξουν τις μεταναστευτικές ροές και να προστατεύσουν αποτελεσματικά τις ευρωπαϊκές κοινωνίες».

Στη συνέχεια, η Φωνή Λογικής καλεί την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Μεταξύ άλλων, ζητά:

Αυστηρή φύλαξη των συνόρων.

Άμεσες επιστροφές και απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Επανεξέταση όλων των χορηγημένων ασύλων.

Δημιουργία κλειστών δομών κράτησης , κατά προτίμηση σε ακατοίκητα νησιά, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής.

, κατά προτίμηση σε ακατοίκητα νησιά, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής. Πολιτικές που θέτουν ως προτεραιότητα την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

Η ανακοίνωση απευθύνει επίσης μήνυμα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέροντας ότι «δεν μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις». Σύμφωνα με τη Φωνή Λογικής, «χθες ήταν το Μπέλφαστ» και «αύριο μπορεί να είναι η Αθήνα, η Κρήτη ή η Μυτιλήνη».

Παράλληλα, το κόμμα καλεί τους πολίτες να αξιολογήσουν «ποιοι διαμόρφωσαν τις πολιτικές που οδήγησαν τη σημερινή Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση», σημειώνοντας ότι «η αλλαγή πορείας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αλλαγή πολιτικών συσχετισμών».

Στο δελτίο τύπου αναφέρεται ακόμη ότι όσοι διαφωνούν με τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλιστών καλούνται «να το εκφράσουν δημοκρατικά και στην κάλπη», στηρίζοντας πολιτικές δυνάμεις που, όπως σημειώνει η Φωνή Λογικής, προτάσσουν «την ασφάλεια, την εθνική κυριαρχία και τον έλεγχο της λαθρομετανάστευσης».

Κλείνοντας, η Φωνή Λογικής αναφέρει ότι θα συνεχίσει «να αναδεικνύει τα προβλήματα που άλλοι επιλέγουν να αγνοούν» και να διεκδικεί πολιτικές που θέτουν στο επίκεντρο «την ασφάλεια, την ελευθερία και τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών».