Η «Αυτοψία» ερευνά το θέμα της εγκληματικότητας στις τάξεις των Ρομά και φέρνει στο φως όλα όσα πραγματικά συμβαίνουν στους καταυλισμούς.



Μετά τις πρόσφατες αστυνομικές επιχειρήσεις, ο Αντώνης Σρόιτερ με την κάμερα της εκπομπής μπαίνει στους καταυλισμούς και συνομιλεί με τους Ρομά για τις εφόδους της αστυνομίας, τα όπλα, τα ναρκωτικά και τις ρευματοκλοπές.



Γιατί 7 στα 10 μέλη εγκληματικών ομάδων είναι Ρομά; Πώς από τις κλοπές και τις ληστείες

στράφηκαν στις τηλεφωνικές απάτες;



Οι προσωπικές τους περιπέτειες με τον νόμο, τα παραδείγματα ανθρώπων που μεγαλουργούν σε αντίθεση με όσους παραμένουν στο περιθώριο και τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας.



«Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στις 23:30.



Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Μανώλης Στεφανουδάκης

Αρχισυνταξία: Φρίξος Δρακοντίδης

Βοηθοί Αρχισυντάκτη: Φώτης Ζιόβας, Μαρία Κεφαλά

Δημοσιογραφική Ομάδα: Ελένη Λαζάρου, Ρομίνα Ξύδα, Λίνα Κεκέση