Σκηνικό έντονης προεκλογικής κινητοποίησης στήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10.06.2026) στο Μοσχάτο, όπου η Νέα Δημοκρατία έδωσε το σήμα για την επόμενη πολιτική της φάση, με φόντο τις εκλογές του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και επανέλαβε ότι οι κάλπες βρίσκονται χρονικά σε απόσταση, έστειλε σαφές μήνυμα προς τον κομματικό μηχανισμό ότι η προεκλογική προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει.

«Όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως «ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό από νωρίς», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση οργανωτική ετοιμότητα.

Κυρανάκης στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής

Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο εντάσσεται και η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε ομόφωνα και δια βοής, καθώς υπήρξε μία και μοναδική υποψηφιότητα.

Παρότι τυπικά πρόκειται για εσωκομματική διαδικασία, η πολιτική της σημασία θεωρείται ιδιαίτερη, καθώς σηματοδοτεί την ενίσχυση του κομματικού μηχανισμού ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον νέο γραμματέα, περιγράφοντας τον ρόλο του ως κομβικό για την επόμενη ημέρα του κόμματος. «Δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τον να ενισχύσει την οργανωτική ετοιμότητα της ΝΔ.

Σε ακόμη πιο χαρακτηριστικό τόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι για τη νίκη», δίνοντας το στίγμα των προτεραιοτήτων που θέτει η ηγεσία της παράταξης.