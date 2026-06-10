«Ο μονίμως ψευδόμενος υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επιστράτευσε σήμερα στη Βουλή μία ακόμη ευφάνταστη επιχειρηματολογία για να δικαιολογήσει την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντησή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης.



Αναφέρει ειδικότερα ότι «επέκρινε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δήθεν δεν διάβασε την ημερήσια διάταξη, που μιλά για τον τυπικό ορισμό της ημερομηνίας και όχι την ουσία της διαδικασίας».



«Αδιάβαστος ξανά, κ. Φλωρίδη. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή ημερήσια διάταξη είναι ίδια με εκείνη στις 14.11.2018, όταν παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών είχε γίνει η αντίστοιχη συζήτηση», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι «τότε ο κ.Μητσοτάκης είχε βρει πολλή… ουσία στη διαδικασία, σήμερα καταγράφηκε απών».



«Κανένα ψέμα δεν μπορεί να καλύψει τον διαρκώς αναξιόπιστο Κυριάκο Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.