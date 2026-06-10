Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξελέγη ομόφωνα, διά βοής, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνοντας ένα κρίσιμο κομματικό πόστο σε μια περίοδο κατά την οποία το κυβερνών κόμμα επιχειρεί να ανασυνταχθεί οργανωτικά και πολιτικά ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Στην πρώτη του ομιλία από τη νέα θέση, ο κ. Κυρανάκης έδωσε έμφαση στη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ, στην πολιτική εμπειρία της περιόδου της οικονομικής κρίσης και στην ανάγκη το κόμμα να κινηθεί με αυτοπεποίθηση, ενότητα και καθαρό ιδεολογικό στίγμα.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Δώδεκα χρόνια με πιστέψατε, με εμπιστευτήκατε, μου δώσατε ευκαιρίες», ανέφερε αρχικά, απευθυνόμενος στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Ο νέος γραμματέας της ΝΔ στάθηκε ιδιαίτερα στη γενιά που, όπως είπε, «θέλει να βγει μπροστά» στη Βουλή, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα ψηφοδέλτια του κόμματος. «Μας ανοίξατε την πόρτα, μας εντάξατε στα ψηφοδέλτια και μας δώσατε βήμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στη γενιά που ενηλικιώθηκε πολιτικά και κοινωνικά μέσα στην οικονομική κρίση. Όπως είπε, πρόκειται για ανθρώπους που είδαν τα όνειρά τους να περιορίζονται, που έφυγαν στο εξωτερικό, που βίωσαν την ανεργία, τους χαμηλούς μισθούς και τα λουκέτα σε επιχειρήσεις.

«Οι μισοί έφυγαν στο εξωτερικό και άλλοι μείναμε για να παλέψουμε», είπε, περιγράφοντας την εμπειρία μιας γενιάς που δοκιμάστηκε σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Ο νέος γραμματέας της ΝΔ συνέδεσε την πορεία της χώρας από την κρίση μέχρι σήμερα με την κυβερνητική διαδρομή του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Όλοι θυμάστε σε τι κατάσταση ήταν η χώρα, ποια ήταν η εικόνα της στο εξωτερικό και πώς μας αντιμετώπιζαν οι εταίροι μας. Δείτε πώς μας βλέπουν τώρα», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι το «σφίξιμο στο στομάχι» της περιόδου της κρίσης ανήκει πλέον στο παρελθόν, παρουσιάζοντας τη σημερινή Ελλάδα ως χώρα που έχει ανακτήσει κύρος και σταθερότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε μια Ελλάδα που, όπως είπε, έχει πλέον πρόεδρο στο Eurogroup, φέρνει πίσω τα παιδιά της, ψηφιοποίησε το κράτος, προστατεύει τα σύνορά της και στηρίζει όσους επενδύουν, παράγουν και εξάγουν.

«Ζούμε σε μια Ελλάδα που μπορεί να είναι μικρή στη στεριά, αλλά μεγάλη στη θάλασσα. Παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, που παράγει ξανά», τόνισε, συνδέοντας την οικονομική πολιτική, την παραγωγή και τη ναυτιλία με το κυβερνητικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης στα πανεπιστήμια, κάνοντας λόγο για «πανεπιστήμια ελεύθερα από καταλήψεις» και χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως «τη μεγαλύτερη νίκη της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ».

Παράλληλα, απέδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ρόλο κεντρικού πολιτικού καθοδηγητή, λέγοντας ότι η Ελλάδα πορεύεται «με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι των μεγάλων πατριωτικών επιλογών».

Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογικές μάχες, ο νέος γραμματέας της ΝΔ υπογράμμισε ότι η αναμέτρηση που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά βαθιά πολιτική και ιδεολογική.

«Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, αλλά μάχη ιδεών», σημείωσε, καλώντας τα στελέχη της ΝΔ να κινηθούν με «ψυχολογία νικητή» και να αποβάλουν κάθε ίχνος ηττοπάθειας.

Ο κ. Κυρανάκης έστειλε και μήνυμα προς τη νεότερη γενιά, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα του 2030 θα αφορά τους σημερινούς νέους που γεννήθηκαν γύρω στο 2000 και οι οποίοι, όπως είπε, πρέπει να βρουν χώρο έκφρασης και συμμετοχής μέσα από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.

«Να τους δώσουμε την ευκαιρία να εκφράσουν τη γενιά τους μέσα από τα ψηφοδέλτιά μας, τη δική τους θέση στην Ελλάδα που χτίζουμε», ανέφερε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο νέος γραμματέας της ΝΔ κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να μεταδώσουν την αισιοδοξία τους σε κάθε γωνιά της χώρας.

«Να φύγουμε με φύλλο πορείας και την αποστολή να ιδρώσουμε τη φανέλα», είπε, ζητώντας από τη Νέα Δημοκρατία να απευθυνθεί σε κάθε πολίτη, εργαζόμενο, μητέρα, πατέρα και στέλεχος.

Η καταληκτική του φράση είχε έντονο κομματικό και προεκλογικό συμβολισμό: «Να βάψουμε πάλι τον χάρτη γαλάζιο».