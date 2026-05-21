Στην αντεπίθεση περνά ο Νίκος Καραχάλιος, μετά τη μήνυση που κατέθεσαν σε βάρος του η Μαρία Καρυστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός για συκοφαντική δυσφήμιση, με φόντο τις αναφορές περί «εντολής από τη Ρωσία» για τη δημιουργία πολιτικού φορέα.

Ο γνωστός επικοινωνιολόγος απάντησε με σειρά αναρτήσεων στο Χ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η δική του πλευρά ετοιμάζει μήνυση. Μάλιστα, σχολιάζοντας την κίνηση του Θανάση Αυγερινού να ζητήσει από τον εισαγγελέα την κλήτευση της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, ο Νίκος Καραχάλιος ανέφερε ότι οι δικοί του δικηγόροι ετοιμάζουν νομική απάντηση, με μάρτυρα υπεράσπισης τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Θανάσης Αυγερινός είχε δηλώσει ότι ζήτησε από τον αρμόδιο εισαγγελέα να κλητεύσει τη Μαρία Ζαχάροβα, προκειμένου να καταθέσει αν ο ίδιος είναι η «χείρα» της στην Ελλάδα, όπως, κατά τον ίδιο, έχει αφήσει να εννοηθεί ο Νίκος Καραχάλιος. Απαντώντας, ο κ. Καραχάλιος σχολίασε δηκτικά την προοπτική μιας τέτοιας δικαστικής αντιπαράθεσης, γράφοντας: «Το φαντάζεστε; Ζαχάροβα εναντίον πρωθυπουργού για ένα tweet».

— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 21, 2026

Μηνυση κατα της Καρυστιανου οτι ειμαι "φυτευτος" του Μαξιμου!

Γελανε+οι πιο σκληροι #kyriakistas

(δικος μου αλλωστε αυτος ο νεολογισμος..)

Η ιδια με την εμμονη της θα το εκανε…

(Μνησικακια..;;;)

Εγω ακουω τις πιο ψυχραιμες φωνες

-κ οχι τους δικηγορους μου-

Προς το παρον..

Ας… pic.twitter.com/wqR7iVksSw — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 21, 2026

ΡΟΒΕΣΠΙΕΡΙΣΜΟΣ

Την ημερα που καλει τον κοσμο σε νεο ΞΕΚΙΝΗΜΑ

ΔΙΩΧΝΕΙ κοσμο με προωρο ΤΕΛΕΙΩΜΑ..

WARNING ⚠️ ❗️DANGER ⚠️❗️ pic.twitter.com/pbp2crx0yv — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 21, 2026

ΜΑΡΙΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ?

Μηνυση σε εμενα ?

Οκ..θα χασεις πανηγυρικα

στο δικαστηριο!

Γιατι δεν τολμας να μηνυσεις

τον Αδωνι,

το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ,

την ΚΟΝΤΡΑ news,

αλλα+μια σειρα αλλων εντυπων

+sites που λενε ή γραφουν

αναλογα πραγματα

ή θετουν πιεστικα ερωτηματα..?

Υγ.Σε ερωτω !

Δεν σε… pic.twitter.com/hzP3czqrBV — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 21, 2026

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στο νέο επεισόδιο της σφοδρής πολιτικής και προσωπικής κόντρας που έχει ξεσπάσει γύρω από το υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και τις καταγγελίες Καραχάλιου περί ρωσικής εμπλοκής.