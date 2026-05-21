Κτηνοτρόφος στην Κοζάνη σε χωράφι δίπλα στη μονάδα που διατηρεί, ήρθε αντιμέτωπος με μια αρκούδα βάρους περίπου 120 κιλών.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου, στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κοζάνης να δημοσιεύει σχετικό βίντεο.

Στις εικόνες διακρίνεται το άγριο ζώο, όπως και πινακίδα που ενημερώνει ότι είναι συχνές οι διελεύσεις αρκούδων από το συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κτηνοτρόφος αντέδρασε με ψυχραιμία, χτυπώντας με ένα ξύλο την αρκούδα και τρέποντάς την σε φυγή.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος ανέφερε ότι σύμφωνα με τον έμπειρο κτηνοτρόφο, που έχει βιώσει και στο παρελθόν συναντήσεις με αρκούδες, η αρκούδα φάνηκε να αιφνιδιάζεται και αντέδρασε σπασμωδικά. Η «εικονική επίθεση» ή «ψευδοεπίθεση» είναι μια τακτική εκφοβισμού που εφαρμόζουν οι αρκούδες για να διώξουν κάποιον από την περιοχή τους.