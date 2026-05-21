Πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Στο σημείο βρέθηκε και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος παρακολούθησε την εκδήλωση από κοντά.

Σε δήλωσή του, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στάθηκε στη σημασία των νέων πολιτικών προσπαθειών:

«Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρυστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της», σημείωσε.