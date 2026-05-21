Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίζεται, καθώς το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε θετικά στο αίτημα αποφυλάκισής του.

Ο «Λάμπρος» της 17Ν είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση 17Ν.

Η ζωή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1944 και είναι γιος του Δημήτρη Γιωτόπουλου, επιφανούς στελέχους του τροτσκιστικού κινήματος στη δεκαετία 1925-1935 και ηγέτη του ρεύματος του Αρχειομαρξισμού, και της Ζωής Μεταξά. Κατάγεται από το χωριό Γιαννιτσού Φθιώτιδας, έχει μια αδελφή και παππούς του ήταν ο Παρνάσσος Γιωτόπουλος, δάσκαλος. Το 1946 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στο Χαλάνδρι, όπου και μεγάλωσε. Το 1962 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι αρχίζοντας να σπουδάζει μαθηματικά και εν συνεχεία οικονομικά ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις σπουδές του.

Υπήρξε μέλος της ΕΔΑ, ενώ με την εγκαθίδρυση της Χούντας των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα ανέπτυξε αντιδικτατορική δράση εντασσόμενος στην οργάνωση 29 Μάη και μετά τη διάλυσή της στη Λαϊκή Επαναστατική Αντίσταση (ΛΕΑ), της οποίας υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος. Το 1968 φέρεται να ταξίδεψε μαζί με ομάδα εννέα συντρόφων στην Κούβα, ανάμεσά τους ο Γιάννης Γαλανόπουλος (πάλαι ποτέ καπετάν Ανέστης του ΕΛΑΣ), ο σκηνοθέτης Νίκος Παπατάκης και ο Χρήστος Κασσίμης (μετέπειτα ιδρυτικό μέλος του ΕΛΑ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης) για εκπαίδευση στο αντάρτικο πόλης. Ορισμένα απο τα άτομα που συμμετείχαν το 1968 σε εκείνο το ταξίδι, ταξίδεψαν με έγγραφα του δικτύου Κουριέλ, μετά απο συστάσεις του γνωστού Έλληνα Τροτσκιστή Μιχάλη Ράπτη, γνωστού και ως «Μισέλ Πάμπλο».

Σε εκείνο το ταξίδι φέρονται να συμμετείχαν και άλλα άτομα, γύρω στα 20 άτομα απο την Ευρώπη. Το 1971 καταδικάστηκε ερήμην, με βάση τον νόμο 509 περί βίαιης ανατροπής του πολιτεύματος, από το ειδικό δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση πέντε ετών.

Στις 29 Αυγούστου 1972 συμμετείχε σε βομβιστική ενέργεια στο υπόγειο της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, μεταφέροντας μάλιστα ο ίδιος τα εκρηκτικά. Την ευθύνη για την ενέργεια ανέλαβε η Λαϊκή Επαναστατική Αντίσταση (ΛΕΑ).

Ήδη από την ίδια περίοδο, για να αποφύγει τη σύλληψή του από τις γαλλικές αρχές αλλά και για λόγους ασφαλείας, μιας και μπαινόβγαινε στην Ελλάδα με πλαστό διαβατήριο.

Στις 17 Ιουλίου 2002 συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία στους Λειψούς. Του αποδόθηκαν κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις, καθώς και για συμμετοχή στην οργάνωση 17 Νοέμβρη σύμφωνα με μαρτυρίες συγκατηγορουμένων του και με στοιχεία που βρήκε η αστυνομία σε διαμερίσματα που διατηρούσε η οργάνωση.

Από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τον ενέπλεξαν συγκατηγορούμενοί του, προκειμένου να πετύχουν ευνοϊκή μεταχείριση βάσει του τότε νέου αντιτρομοκρατικού νόμου.