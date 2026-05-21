Ο Ενρίκε Ρικέλμε θέλει να διεκδικήσει την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης και για να νικήσει τον Φλορεντίνο Πέρεθ στις εκλογές υπόσχεται την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ και την πρόσληψη του Γιούργκεν Κλοπ.

Στην Ισπανία οι υποψήφιοι πρόεδροι των ομάδων συνηθίζουν να στήνουν τις προεκλογικές καμπάνιες τους τάζοντας διάφορες μεγάλες μεταγραφές και ο Ρικέλμε δεν γινόταν να μην ακολουθήσει την ίδια τακτική.

Ο 37χρονος επιχειρηματίας θέλει να κατέβει ως αντίπαλος του Πέρεθ στις εκλογές και αν θέλει να τον νικήσει και να αναλάβει την προεδρία της «βασίλισσας» ξέρει ότι θα πρέπει να κάνει κάτι… πολύ καλό.

Έτσι, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, έχει αρχίσει τις επαφές με τον Χάαλαντ και τον Κλοπ, θέλοντας να ρίξει… διπλή βόμβα για να κερδίσει τις εκλογές. Ο Γερμανός προπονητής παραμένει εκτός πάγκων μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ ενώ ο Νορβηγός φορ έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2034.