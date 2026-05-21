Ο Ροντινέι έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τον Ολυμπιακό και δεν ξέρει αν θα το ανανεώσει, όπως είπε μιλώντας σε Μέσο της πατρίδας του.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ, ο οποίος έχει γίνει εξτρέμ πλέον, όπως είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ήταν ο καλύτερος παίκτης των «ερυθρόλευκων» στα play off της Stoiximan Super League, καθώς τα δικά του γκολ έδωσαν στην ομάδα του τη 2η θέση και τη δυνατότητα να αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League.

Οι εμφανίσεις του Ροντινέι δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους συμπατριώτες του, με αποτέλεσμα να κάνει δηλώσεις στη Globo και να ερωτηθεί για το μέλλον του και για το αν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

«Ζω τη ζωή μου μέρα με τη μέρα. Δεν κλείνω την πόρτα για τη Βραζιλία, γιατί είναι το μέρος που αγαπώ. Είναι το ποδόσφαιρο που αγαπώ. Να παίζω στο Libertadores, στο πρωτάθλημα Βραζιλίας, στο κύπελλο Βραζιλίας… Το λατρεύω.

Πρόσφατα μιλούσα με τον Ορτέγκα, που είναι αριστερός μπακ εδώ στον Ολυμπιακό. Ήταν αντίπαλός μας το 2022 στη Λιμπερταδόρες, στον ημιτελικό, όταν έπαιζε για τη Βέλεζ. Του είπα: «Ορτέγκα, μερικές φορές μου λείπει όλο αυτό στο Copa Libertadores». Και μου είπε: «Ναι, Ρόντι, μου λείπει να παίζω στο Libertadores. Είναι πολύ ωραίο».

Λοιπόν, αυτό είναι που λέω. Δεν είναι ότι βλέπω τον εαυτό μου να τελειώνει την καριέρα του εδώ. Δεν είναι αυτό. Είναι οι ευκαιρίες, τα πράγματα που συμβαίνουν. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο εδώ, δεν ξέρω αν θα το ανανεώσουν, ή αν θα μείνω για ένα ακόμα χρόνο και εμφανιστεί κάποιος σύλλογος από τη Βραζιλία.

Δεν το ξέρω αυτό. Το αφήνω στα χέρια του ατζέντη μου, που είναι πιο έξυπνος από μένα για να λύσει αυτά τα θέματα», ήταν τα λόγια του Ροντινέι.