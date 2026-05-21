Στο επεισόδιο του «Cash or Trash» την Τρίτη 19 Μαΐου, ο κύριος Γιάννης από την Κύπρο παρουσίασε ένα δισκοπότηρο, το οποίο, όπως είπε, είχε αγοράσει περίπου 8.000 με 9.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι ήταν φτιαγμένο από πολύτιμα υλικά. Ωστόσο, μετά την εκτίμηση, ενημερώθηκε πως επρόκειτο για διακοσμητικό αντικείμενο αξίας περίπου 300 με 350 ευρώ και αποφάσισε να αποχωρήσει από το παιχνίδι χωρίς να μπει στη διαδικασία της δημοπρασίας.

Για το περιστατικό μίλησε και η Δέσποινα Μοιραράκη στην εκπομπή «Buongiorno», εξηγώντας πως ακολουθήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες και πως ο εκτιμητής διαπίστωσε την πραγματική αξία του αντικειμένου. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ο διαγωνιζόμενος υποστήριξε ότι είχε εξαπατηθεί από τον άνθρωπο που του το πούλησε, ενώ ο εκτιμητής της εκπομπής ανέφερε πως τελικά θα δωρίσει το δισκοπότηρο στην εκκλησία.

«Αυτό συνέβη στα πέντε χρόνια της εκπομπής μας για πρώτη φορά. Ο εκτιμητής μας, ο Θάνος Λούδος, όχι μόνο έκανε τον έλεγχο, έχει και ειδικά φάρμακα για να μπορεί να ελέγξει αν κάτι είναι ή δεν είναι χρυσός, είναι ή δεν είναι ασήμι. Εγώ με το που έπιασα στα χέρια μου αντιλήφθηκα ότι πρόκειται για κάτι που είναι ευτελές. Ο κύριος Γιάννης πραγματικά ξαφνιάστηκε, αλλά αμέσως είπε ότι δεν θα πήγαινε μέσα να το πουλήσει», ανέφερε η Δέσποινα Μοιραράκη στο MEGA.

Στη συνέχεια, στην εκπομπή μίλησε και ο εκτιμητής, Θάνος Λούδος, σημειώνοντας για το περιστατικό: «Ήρθε ένας πολύ ωραίος κύριος, ο οποίος είχε ένα αντικείμενο, το οποίο θεωρούσε ότι ήταν χρυσό, ότι ήταν ασημένιο, ότι είχε πολύτιμες πέτρες πάνω. Τελικά αποδείχτηκε από τη δική μας την έρευνα ότι δυστυχώς αυτό δεν ήταν χρυσό. Ο άνθρωπος στενοχωρήθηκε και είναι λογικό, γιατί όταν περιμένεις ότι έχεις στα χέρια σου κάτι που κάνει 15-20.000 ευρώ και ξαφνικά σου λένε ότι κάνει 300 ευρώ είναι άσχημο σαν εμπειρία. Δεν ήθελε να πάει ο άνθρωπος μέσα, τι να πάει να πάρει 300 ευρώ; Δεν αξίζει, είπε ότι θα το κάνει δωρεά σε κάποια εκκλησία, σε κάποιον παππά να το αξιοποιήσει».