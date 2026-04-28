Η Άγκυρα πανηγυρίζει για την πτήση του τουρκικού drone AKINCI πάνω από τη Λιβύη, παρουσιάζοντάς την ως επίδειξη ισχύος ακριβώς πάνω στη γραμμή του τουρκολιβυκού μνημονίου, σε ακόμα μία προκλητική κίνηση νομιμοποίησης των παράνομων χαρτών της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας στο X, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος AKINCI TİHA απογειώθηκε από την Τουρκία και συμμετείχε στην πολυεθνική άσκηση Ειδικών Δυνάμεων Flintlock‑2026 στη Λιβύη.

Η Άγκυρα δεν κρύβει ότι το drone ακολούθησε την «θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας» που, όπως υποστηρίζει, καθορίστηκε με τη συμφωνία Τουρκίας‑Λιβύης του 2019, δηλαδή το αμφισβητούμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο που ακυρώνει στην πράξη τα δικαιώματα ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και η Ρόδος. Με άλλα λόγια, η τουρκική πλευρά αξιοποιεί μια διεθνή άσκηση για να στείλει πολιτικό μήνυμα ότι το δικό της «σύνορο» στην Ανατολική Μεσόγειο είναι υπαρκτό και ενεργό.

Libya’da gerçekleştirilen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla devam ediyor.



Ülkemizden havalanan ve “Tek Libya” “Tek Ordu” hedefiyle tatbikata katılan AKINCI TİHA 2019 yılında Türkiye-Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanı Anlaşması’nda belirlenen… pic.twitter.com/Q8NPm3Lyaa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2026

Την πτήση συνοδεύει φορτισμένη ρητορική για «Μία Λιβύη, Ένας Στρατός», αποτυπώνοντας τη φιλοδοξία της Άγκυρας να εμφανιστεί ως εγγυητής της ενότητας και της ασφάλειας της χώρας στη βορειοαφρικανική ακτή. Στο ίδιο μήνυμα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας παρουσιάζει τη συμμετοχή του AKINCI στην άσκηση ως απόδειξη ότι η συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες με τη Λιβύη εφαρμόζεται στην πράξη, με τουρκικά drones να «σφραγίζουν» την νοητή γραμμή που χαράχθηκε στο χάρτη το 2019.

Το ότι η Άγκυρα διαφημίζει πως το AKINCI πέταξε ακριβώς κατά μήκος της γραμμής που η ίδια θεωρεί θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας Τουρκίας‑Λιβύης, δεν είναι μια ουδέτερη στρατιωτική λεπτομέρεια. Αποτελεί σκόπιμη προσπάθεια να αποτυπωθεί στον δημόσιο διάλογο και στη διεθνή κοινή γνώμη ότι το μνημόνιο του 2019 είναι «ζωντανό» και λειτουργικό, παρά τις έντονες αντιδράσεις Αθήνας και Βρυξελλών. Με κάθε τέτοια ανάρτηση, η Τουρκία προσθέτει ένα ακόμα «επεισόδιο» σε μια μακρά εκστρατεία εδραίωσης τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο.