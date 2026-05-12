Ένας 25χρονος Ιταλός, ο οποίος είχε εντοπιστεί ως στενή επαφή στην υπόθεση της Νοτιοαφρικανής γυναίκας που πέθανε από χανταϊό μετά από ταξίδι με πτήση της KLM, φέρεται να έχει εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα και πρόκειται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών στη Ρώμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το ιταλικό πρακτορείο ANSA, ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα στο πλαίσιο της «ενεργής επιτήρησης» που έχουν θέσει σε εφαρμογή οι ιταλικές υγειονομικές αρχές για τέσσερις επιβάτες που ταξίδεψαν με την ίδια πτήση–συνδέσμο προς Ρώμη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 25χρονος θα μεταφερθεί εντός της ημέρας στο νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών Lazzaro Spallanzani στη Ρώμη, όπου θα υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν έχει μολυνθεί από τον ιό.

Μέχρι σήμερα, το ιταλικό υπουργείο Υγείας είχε διευκρινίσει ότι οι τέσσερις επιβάτες από Καλαβρία, Καμπανία, Τοσκάνη και Βένετο ήταν ασυμπτωματικοί και παρακολουθούνταν προληπτικά, με τον συνολικό κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό να αξιολογείται ως πολύ χαμηλός, βάσει και των εκτιμήσεων ΠΟΥ και ECDC.