Η ανώτατη αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουκρανία προχώρησε σε μια κρίσιμη διευκρίνιση που ανακουφίζει το Κίεβο σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη πολιτική συγκυρία, καθώς, ο επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), Σεμιόν Κριβονός, δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν βρίσκεται υπό έρευνα, παρά τη φημολογία των τελευταίων ημερών.



Η παρέμβαση αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς η δημόσια συζήτηση είχε «φουντώσει» μετά την επίσημη απαγγελία κατηγοριών εναντίον του πρώην προσωπάρχη της προεδρίας. Η κίνηση των αρχών να στοχεύσουν ένα πρόσωπο που βρισκόταν στον στενό πυρήνα της εξουσίας προκάλεσε τριγμούς, αναγκάζοντας τον Κριβονός να τοποθετηθεί δημόσια κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Κίεβο.



Η Ουκρανία δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από τους δυτικούς συμμάχους της για «καθαρές» διαδικασίες και πάταξη της διαφθοράς, ως βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της στήριξης και την ενταξιακή της πορεία.



Η επιβεβαίωση πως ο Ζελένσκι παραμένει στο απυρόβλητο των ερευνών αποτελεί ένα ισχυρό σήμα σταθερότητας, την ώρα που το NABU συνεχίζει να «σκανάρει» την κρατική μηχανή για τυχόν ατασθαλίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.