Η ανώτατη αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουκρανία προχώρησε σε μια κρίσιμη διευκρίνιση που ανακουφίζει το Κίεβο σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη πολιτική συγκυρία, καθώς, ο επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), Σεμιόν Κριβονός, δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν βρίσκεται υπό έρευνα, παρά τη φημολογία των τελευταίων ημερών.
Η παρέμβαση αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς η δημόσια συζήτηση είχε «φουντώσει» μετά την επίσημη απαγγελία κατηγοριών εναντίον του πρώην προσωπάρχη της προεδρίας. Η κίνηση των αρχών να στοχεύσουν ένα πρόσωπο που βρισκόταν στον στενό πυρήνα της εξουσίας προκάλεσε τριγμούς, αναγκάζοντας τον Κριβονός να τοποθετηθεί δημόσια κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Κίεβο.
Η Ουκρανία δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από τους δυτικούς συμμάχους της για «καθαρές» διαδικασίες και πάταξη της διαφθοράς, ως βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της στήριξης και την ενταξιακή της πορεία.
Η επιβεβαίωση πως ο Ζελένσκι παραμένει στο απυρόβλητο των ερευνών αποτελεί ένα ισχυρό σήμα σταθερότητας, την ώρα που το NABU συνεχίζει να «σκανάρει» την κρατική μηχανή για τυχόν ατασθαλίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πολιτική ανάσα για τον Ζελένσκι μετά την επίσημη επιβεβαίωση πως δεν αποτελεί στόχο των ερευνών κατά της διαφθοράς
Το NABU ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον Ουκρανό πρόεδρο μετά τις διώξεις σε βάρος στενού συνεργάτη του
