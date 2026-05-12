Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα, μετά την πτώση δύο 16χρονων κοριτσιών από ταράτσα πολυκατοικίας.



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον διοικητή του Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, οι δύο νεαρές διακομίστηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μέσω ΕΚΑΒ στις 12:30 και 12:32 αντίστοιχα, όπου εισήχθησαν ακαριαία στην αίθουσα αναζωογόνησης για την παροχή επείγουσας φροντίδας.

​Δυστυχώς, όπως είπε, οι προσπάθειες των ιατρών για τη μία από τις δύο κοπέλες δεν απέδωσαν καρπούς, καθώς η 16χρονη προσήλθε στο νοσοκομείο σε κατάσταση ανακοπής και, παρά τις εντατικές ενέργειες ανάνηψης που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η δεύτερη 16χρονη, σύμφωνα με τον κ. Βουγιουκλάκη, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και έχει ήδη διασωληνωθεί, ενώ κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ προκειμένου να συνεχιστεί η μάχη για τη σταθεροποίηση της υγείας της. Στις οικογένειες των δύο παιδιών παρέχεται ήδη κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από το προσωπικό του νοσοκομείου.



​Τη βαθιά οδύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από το γεγονός. Όπως επεσήμανε, η απώλεια νέων παιδιών χωρίς λόγο προκαλεί θλίψη που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λέξεις, τονίζοντας παράλληλα πως η σκέψη όλων βρίσκεται στη μαθήτρια που δίνει αυτή την ώρα τη δική της μάχη για τη ζωή.