Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν στις αρχές Μαΐου επιχειρώντας να εισέλθουν στη χώρα δια θαλάσσης «ομολόγησαν ότι είναι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν».

Οι τέσσερις άνδρες -δύο συνταγματάρχες του Πολεμικού Ναυτικού, ένας κυβερνήτης και ένας ανθυποπλοίαρχος- παραδέχτηκαν ότι είχαν λάβει εντολή από τους Φρουρούς «να μπουν κρυφά στο νησί Μπουμπιγιάν», υπογραμμίζει η ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Οι άνδρες επιχείρησαν να φτάσουν στο νησί, το μεγαλύτερο του Κουβέιτ, που βρίσκεται κοντά στις ιρανικές ακτές, «την Παρασκευή 1η Μαΐου, με ένα αλιευτικό σκάφος για να πραγματοποιήσουν εχθρικές ενέργειες κατά του Κουβέιτ», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τις κουβετιανές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν στο νησί, ένας στρατιώτης του Κουβέιτ τραυματίστηκε και δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης «κατάφεραν να διαφύγουν», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στις 3 Μαΐου, το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που προσπαθούσαν να φτάσουν στο Κουβέιτ δια θαλάσσης.

Στα μέσα Απριλίου, 24 άτομα συνελήφθησαν στη χώρα για χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της μοναρχίας του Κόλπου. Μια πηγή ασφαλείας διευκρίνισε ότι πέντε πρώην μέλη του κοινοβουλίου ήταν μεταξύ των συλληφθέντων.

Τον Μάρτιο, το Κουβέιτ συνέλαβε έξι άτομα ύποπτα για διασυνδέσεις με τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ, στο πλαίσιο έρευνας για σχέδια «δολοφονιών» στη χώρα. Το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα του Λιβάνου έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρουσία του στο Κουβέιτ.

Από τότε που το Ιράν άρχισε να πλήττει χώρες του Κόλπου -συμμάχων των ΗΠΑ- σε αντίποινα της Τεχεράνης για την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, οι αρχές αυτών των κρατών έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον ατόμων ή οργανισμών που κρίνονται ύποπτοι ότι συνδέονται ή υποστηρίζουν την Ισλαμική Δημοκρατία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.