Ελεύθερος, χωρίς την επιβολή κανενός περιοριστικού όρου, αφέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο 36χρονος Έλληνας που είχε καταγγελθεί στις αρχές Μαΐου από 21χρονη συνάδελφό του από την Αυστρία για βιασμό στη Ρόδο, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Η νεαρή γυναίκα, η οποία εργάζεται στην ίδια επιχείρηση με τον κατηγορούμενο, είχε αναφέρει ότι το βράδυ του Σαββάτου διασκέδαζαν μαζί και στη συνέχεια πήγαν στο σπίτι του, όπου –σύμφωνα με την καταγγελία της– έλαβε χώρα σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Ο 36χρονος από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ό,τι συνέβη έγινε με κοινή συναίνεση και ότι δεν άσκησε καμία μορφή βίας ή εξαναγκασμού. Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, και είχε συλληφθεί το βράδυ της Κυριακής, μία ημέρα μετά το φερόμενο περιστατικό, κατόπιν της καταγγελίας της 21χρονης στις αστυνομικές αρχές.

Μετά την απολογία του και την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας που συνέλεξε η αστυνομία, ανακριτής και εισαγγελέας Ρόδου αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει ότι η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη σε επίπεδο ανάκρισης αλλά χωρίς προσωρινή κράτηση ή άλλα μέτρα εις βάρος του κατηγορούμενου σε αυτή τη φάση.