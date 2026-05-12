Ο Άλβαρο Αρμπελόα είναι έξαλλος επειδή όσα γίνονται στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης διαρρέουν στα ΜΜΕ και υπεύθυνος για αυτό φέρεται να είναι ο Ντάνι Θεμπάγιος.

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν μία από τις πιο δύσκολες της «βασίλισσας» εδώ και πολλά χρόνια καθώς κάθε μέρα υπήρχαν τσακωμοί στις προπονήσεις, στο τέλος έπεσε και ξύλο ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί, με τα πάντα να διαρρέουν στα ΜΜΕ.

Καθημερινά ο ισπανικός Τύπος κατέγραφε με κάθε λεπτομέρεια όσα γίνονταν στις προπονήσεις, με τον Αρμπελόα να είναι οργισμένος πριν το ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως δεν ξέρει ποιος είναι ο «ρουφιάνος».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν την Τρίτη (12/5) ισπανικά δημοσιεύματα, αυτός τελικά είναι ο Ντάνι Θεμπάγιος, με την Estadio Deportivo να τονίζει πως αυτό υποψιάζεται ο Αρμπελόα καθώς οι σχέσεις του με τον παίκτη δεν είναι καθόλου καλές.

Ο Θεμπάγιος φέρεται να έγινε έξαλλος όταν έμαθε πως ο Αρμπελόα δεν είπε και τα καλύτερα λόγια για αυτόν σε μια ομάδα που ενδιαφερόταν για την απόκτησή του και αποφάσισε να εκδικηθεί διαρρέοντας όλα όσα γίνονται στα αποδυτήρια της Ρεάλ.