Φανταστείτε ένα μέλλον όπου ένα μόνο χάπι θα μπορούσε να αντιστρέψει τη γήρανση και να μας κάνει για πάντα νέους, καθαρίζοντας τα κύτταρα του εγκεφάλου μας και αποκαθιστώντας στην ουσία ένα από τα πιο θεμελιώδη συστήματα επιβίωσης των κυττάρων μας. Αυτή η τολμηρή υπόσχεση για μακροζωία βρίσκεται πίσω από τη Retro Biosciences, τη startup βιοτεχνολογίας από το Σαν Φρανσίσκο που υποστηρίζεται με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τον ισχυρό άνδρα της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.



Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους ξεκινούν, με την εταιρεία να έχει πετύχει ένα ιστορικό ορόσημο πρόσφατα, περνώντας επίσημα στο κλινικό στάδιο με τη χορήγηση του πειραματικού φαρμάκου RTR242 στον πρώτο εθελοντή.

Το τέλος της κυτταρικής χωματερής

Το RTR242 δεν είναι ένα ακόμη συμπλήρωμα διατροφής, αλλά ένας εξελιγμένος μηχανισμός που στοχεύει στην αυτοφαγία. Πρόκειται για την περίφημη διαδικασία «ανακύκλωσης» του σώματος, την οποία ενεργοποιεί συνήθως η νηστεία, αλλά εξασθενεί δραματικά καθώς μεγαλώνουμε. Στα γερασμένα κύτταρα, τα λυσοσώματα —τα εσωτερικά εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων— χάνουν την οξύτητά τους και σταματούν να λειτουργούν. Το αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση τοξικών πρωτεϊνών και «μοριακών σκουπιδιών», μια κατάσταση που συνδέεται άμεσα με τη νόσο Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον.



Ο Joe Betts-LaCroix, διευθύνων σύμβουλος της Retro, παρομοιάζει την καινοτομία τους με τον κλιματισμό. Όπως το AC αποσύνδεσε τη ζέστη από τη δυσφορία, έτσι και η Retro φιλοδοξεί να αποσυνδέσει τα γηρατειά από τη φθορά και τη νόσο, σύμφωνα με το Business Insider. «Υπάρχουν σπασμένες και μη εύπεπτες πρωτεΐνες που χτίζονται μέσα μας με τον χρόνο», εξηγεί ο ίδιος, τονίζοντας πως το RTR242 στοχεύει να επανεκκινήσει τη διαδικασία καθαρισμού ειδικά στα εγκεφαλικά κύτταρα.

Η στρατηγική της Αυστραλίας και το 1 δισεκατομμύριο δολάρια

Η πρώτη φάση των δοκιμών πραγματοποιείται στην Αυστραλία, όπου το ρυθμιστικό πλαίσιο επιτρέπει ταχύτερες διαδικασίες για μελέτες ασφάλειας. Η τρέχουσα δοκιμή είναι τυφλή και ελέγχεται με εικονικό φάρμακο (placebo) σε υγιείς εθελοντές. Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί η ανεκτικότητα του σαρκώματος και να εντοπιστούν οι πρώτοι βιοδείκτες που αποδεικνύουν ότι η αυτοφαγία πράγματι «ξύπνησε».

Σαμ Άλτμαν

Η Retro Biosciences έχει ήδη λάβει 180 εκατομμύρια δολάρια από τον Σαμ Άλτμαν, ο οποίος βλέπει στην εταιρεία το προσωπικό του στοίχημα για την επέκταση του ανθρώπινου ορίου ζωής. Τα επόμενα βήματα είναι ακόμη πιο φιλόδοξα, καθώς η startup προετοιμάζεται να συγκεντρώσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε νέες χρηματοδοτήσεις, μπαίνοντας στην ίδια «αρένα» με την Altos Labs του Τζεφ Μπέζος.

Αντιστροφή αντί για απλή επιβράδυνση

Ενώ άλλα φάρμακα για το Αλτσχάιμερ προσπαθούν απλώς να επιβραδύνουν τη νοητική κατάπτωση, η προσέγγιση της Retro είναι πιο ριζοσπαστική. «Με ενδιαφέρουν οι θεραπείες που αντιστρέφουν τη γήρανση, όχι αυτές που απλώς την καθυστερούν», δηλώνει ο Betts-LaCroix. Ο τελικός στόχος δεν είναι απλώς να ζούμε περισσότερο, αλλά να προσθέσουμε 10 επιπλέον χρόνια υγιούς και δραστήριας ζωής, διατηρώντας τη ζωντάνια μας μέχρι τις τελευταίες μας ημέρες.



Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει θεραπείες για τη λευχαιμία και παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, αποδεικνύοντας ότι το «κυνήγι της νεότητας» περνά πλέον μέσα από τα πιο σύγχρονα εργαστήρια βιοτεχνολογίας στον κόσμο.

