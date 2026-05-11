Όπως το GPS κατέστρεψε την αίσθηση του προσανατολισμού και οι μηχανές αναζήτησης εξασθένησαν τη μνήμη μας, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) απειλεί τώρα να κάνει το ίδιο με τις ανώτερες γνωστικές μας λειτουργίες και να προκαλέσει «ψηφιακή άνοια». Νευροεπιστήμονες και ψυχολόγοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου, τονίζοντας ότι η υπερβολική εξάρτηση από εργαλεία όπως το ChatGPT μπορεί να οδηγήσει σε «νοητική ατροφία». Όταν αναθέτουμε τη σκέψη μας σε αλγορίθμους, χάνουμε τη «γνωστική τριβή» που κρατά τον νου μας κοφτερό.



Ο Άνταμ Γκριν, καθηγητής νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν, είναι σαφής: αν το ρομπότ σηκώνει τα βάρη για εσάς στο γυμναστήριο, δεν κερδίζετε τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει και με την πνευματική εργασία.



Η επιστήμη δείχνει ότι οι χρήστες που βασίζονται υπερβολικά στην AI σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις σε τεστ κριτικής σκέψης. Το φαινόμενο της «γνωστικής παράδοσης», όπου εμπιστευόμαστε την AI ακόμη και όταν κάνει λάθος, είναι ήδη εδώ. Η ευκολία με την οποία ανταλλάσσουμε τη διαδικασία με το τελικό προϊόν –την έκθεση, την παρουσίαση, την ιδέα– αφαιρεί από τον εγκέφαλο τη μάχη που χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Επιπλέον, έρευνες υποδεικνύουν ότι οι ιδέες που παράγονται μέσω AI είναι συχνά λιγότερο πρωτότυπες και πιο προβλέψιμες, γεγονός που απειλεί τη συλλογική μας δημιουργικότητα.



Ωστόσο, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι εγγενώς κακή. Ο νευροψυχολόγος Τζάρεντ Μπεντζ επισημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες. Το κλειδί βρίσκεται στον τρόπο χρήσης. Για να μην «σκουριάσει» ο νους μας, οι ειδικοί προτείνουν να βάζουμε δύσκολα στον εαυτό μας πριν ανοίξουμε την εφαρμογή.

Πως να προστατέψετε τον εγκέφαλό σας

Πρέπει να διαμορφώνουμε τη δική μας άποψη πρώτα, να γράφουμε σε λευκό χαρτί τις δικές μας ακατέργαστες σκέψεις και να χρησιμοποιούμε την AI μόνο για να τις ελέγξουμε ή να τις βελτιώσουμε.



Η τριβή είναι απαραίτητη: κρατήστε σημειώσεις με το χέρι, αφήστε τον εαυτό σας να βαρεθεί και μην ζητάτε από το chatbot να σας συνοψίσει τα πάντα.



Στο μέλλον, η ικανότητα να σκεφτόμαστε «έξω από τα μποτ» θα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας. Οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι κάνουν προσωπικές, απροσδόκητες και αυθεντικά νέες συνδέσεις που οι ψηφιακές μηχανές πιθανοτήτων δεν μπορούν να αναπαράγουν. Όπως η εφεύρεση του αυτοκινήτου δεν μας έκανε να ξεχάσουμε να τρέχουμε μαραθωνίους, έτσι και η AI δεν πρέπει να μας στερήσει την ανάγκη να κατανοούμε τον κόσμο με τις δικές μας δυνάμεις.



Τα εργαλεία αλλάζουν, αλλά η επιθυμία για δημιουργία και ανεξάρτητη σκέψη παραμένει το πιο ισχυρό χαρακτηριστικό του είδους μας, σύμφωνα με το BBC.