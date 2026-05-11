Ο Σέρχιο Ράμος τον τελευταίο καιρό έχει εντείνει τις προσπάθειές του για να αγοράσει την Σεβίλλη η οποία προσπαθεί να παραμείνει στην La Liga.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς ο Ράμος συναντήθηκε με τους βασικούς μετόχους της Σεβίλλης προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες της αγοράς και δεν αποκλείεται η συμφωνία να ολοκληρωθεί μέσα στον μήνα.

Παρών στη συνάντηση ήταν επιχειρηματίες, αλλά και μέλη της οικογένειας του Ισπανού και οι επαφές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Ο Σέρχιο Ράμος τις τελευταίες ημέρες δείχνει με τον τρόπο του το πόσο θέλει να ολοκληρωθεί με θετικό τρόπο η υπόθεση αγοράς του συλλόγου.