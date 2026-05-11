Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς γνωστοποίησαν επίσημα στον Αντρίι Γερμάκ, πρώην επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας ως ύποπτος σε υπόθεση που εξετάζεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Reuters.

Παρότι οι υπηρεσίες δεν δημοσιοποίησαν το όνομα του υπόπτου, όπως προβλέπει η ουκρανική νομοθεσία, πολλά μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία μεταδίδουν πως πρόκειται για τον Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο εν μέσω ενός σκανδάλου διαφθοράς που προκάλεσε δημόσια οργή εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

Ο Γερμάκ είχε χαρακτηριστεί «γκρίζος καρδινάλιος» της Ουκρανίας λόγω της παρασκηνιακής ισχύος και επιρροής του. Παραιτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, μερικές ώρες αφότου πράκτορες της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του.