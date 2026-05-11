Ένα αδιανόητο περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Γκαζιαντέπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, όταν ζευγάρι ενόπλων απήγαγε οδηγό ταξί και άνοιξε πυρ κατά της Αστυνομίας, πριν ο 58χρονος αυτοκινητιστής βρει την ευκαιρία να αφοπλίσει τον δράστη. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο 31χρονος Σεμίχ και η 36χρονη σύντροφός του Γκιουλμπαχάρ απείλησαν με επαναληπτική καραμπίνα τον οδηγό Ραμαζάν, τον κράτησαν όμηρο και διέφυγαν με το ταξί.

Η ομηρία ξεκίνησε στην περιοχή Αραμπάν, όπου το ζευγάρι επιβιβάστηκε στο ταξί και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, σημάδεψε τον οδηγό με το όπλο, αναγκάζοντάς τον να κατευθυνθεί προς την πόλη της Γκαζιαντέπ. Πολίτες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη από την Αραμπάν μέχρι την είσοδο της πόλης, στην περιοχή Σεχίτκαμιλ. Παρά τα σήματα «στοπ» της Αστυνομίας, ο 31χρονος δεν σταμάτησε, επιμένοντας να κινείται με το όχημα υπό την απειλή του όπλου προς τον οδηγό.

Gaziantep’te kendisini rehin alan ve polisle çatışan silahlı şahsın etkisiz hâle getirilmesine yardımcı olan taksi şoförü Ramazan Yıldırım, yaşanan anları şöyle anlattı:



“Yakındaki bir polise ateş etmek üzereyken ön camdan silahını tutarak polise doğrultmasını engelledim. Son… pic.twitter.com/P5dpWqFNCZ — Olaylar Burada (@olaylarburada) May 11, 2026

Όταν το ταξί εγκλωβίστηκε στην κίνηση, κοντά στην είσοδο της πόλης, ο δράστης άνοιξε πυρ από το εσωτερικό του οχήματος κατά των αστυνομικών δυνάμεων με την καραμπίνα, προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι εγκατέλειπαν τα αυτοκίνητά τους για να προφυλαχθούν. Βίντεο από το σημείο δείχνουν τον ένοπλο να πυροβολεί μέσα από το ταξί, αστυνομικούς να ανταποδίδουν με προειδοποιητικά πυρά στον αέρα και οχήματα πολιτών να μένουν «παγιδευμένα» ανάμεσα στις σφαίρες.

Την κρίσιμη στιγμή, ενώ ο 31χρονος είχε βγάλει το σώμα του προς το παράθυρο για να πυροβολήσει ξανά, ο 58χρονος οδηγός ταξί εκμεταλλεύτηκε το «παράθυρο» ευκαιρίας, άρπαξε το όπλο και τον αφοπλίσε μέσα στο όχημα.

Αμέσως μετά, αστυνομικοί όρμησαν στο ταξί, τον σημάδεψαν με τα δικά τους όπλα, μπήκαν στην καμπίνα και ακινητοποίησαν τον δράστη, συλλαμβάνοντας τόσο αυτόν όσο και τη 36χρονη συνεργό του. Ο Ραμαζάν τραυματίστηκε ελαφρά στο δάχτυλο, ενώ διακομίστηκε για πρώτες βοήθειες και είναι εκτός κινδύνου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο τμήμα, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοκατοχή, αντίσταση κατά της Αρχής και αρπαγή ομήρου, ενώ οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχει ξεκινήσει εις βάθος προανακριτική έρευνα για τα κίνητρά τους και τυχόν προηγούμενο ποινικό μητρώο. Το συμβάν, που έχει καταγραφεί καρέ-καρέ από κάμερες πολιτών και κυκλοφορεί ήδη στα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζεται από τον τουρκικό Τύπο ως χαρακτηριστικό παράδειγμα «ηρωικής ψυχραιμίας» του οδηγού, ο οποίος με την κίνηση του αφοπλισμού απέτρεψε πιθανή αιματοχυσία.