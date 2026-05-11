Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιταλικές αρχές καθώς είναι δύο πλέον οι νεαροί άνδρες που τέθηκαν σε καραντίνα σε Νάπολη και Καλαβρία. Οι δήμαρχοι των περιοχών έλαβαν την απόφαση μετά την επαφή των δύο νέων με μια 69χρονη γυναίκα, η οποία κατέληξε από τον επικίνδυνο χανταϊό. Η άτυχη γυναίκα είχε επιβιβαστεί σε πτήση της KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ, όμως οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής την αποβίβασαν εσπευσμένα όταν διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής της. Οι αρχές ιχνηλατούν τώρα κάθε επαφή της για να προλάβουν τη διασπορά.



Οι δυο νεαροί Ιταλοί δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και ο κίνδυνος στον οποίο εξετέθησαν θεωρείται πολύ περιορισμένος. Για σαράντα πέντε, συνολικά ημέρες, θα παραμείνουν προληπτικά μέσα σε δωμάτιο με ιδιωτική τουαλέτα, με μάσκα και καθημερινή καταγραφή της θερμοκρασίας τους. Δυο ξένοι πολίτες, τέλος, οι οποίοι ταξίδεψαν με την συγκεκριμένη πτήση, βρίσκονται «υπό εθελοντική ιατρική παρακολούθηση» στην Φλωρεντία και στην περιφέρεια Βένετο, της βόρειας Ιταλίας.

Στο μεταξύ, δέκα οκτώ επιβάτες του MV Hondius τέθηκαν υπό παρακολούθηση σήμερα σε ιατρικές μονάδες στις ΗΠΑ για τον χανταϊό, μετά τον επαναπατρισμό τους, ένας εκ των οποίων διαγνώστηκε θετικός σε αυτήν τη σπάνια νόσο, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές.



«Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής: ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει ο χανταϊός για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ, πολύ μικρός», δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας Μπράιαν Κρίστιν, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Νεμπράσκα, όπου μεταφέρθηκαν σήμερα οι περισσότεροι από τους επαναπατρισθέντες ασθενείς στις ΗΠΑ.



Η παραλλαγή του ιού που ανιχνεύτηκε στο κρουαζιερόπλοιο, ο χανταϊός των Άνδεων, «δεν μεταδίδεται εύκολα και χρειάζεται να υπάρξει μια παρατεταμένη στενή επαφή με ένα ήδη συμπτωματικό άτομο», εξήγησε ο ίδιος, προσθέτοντας πως οι αρχές λαμβάνουν, εντούτοις, «πολύ σοβαρά υπόψη» την κατάσταση.



Δέκα έξι επιβάτες, που επαναπατρίστηκαν σήμερα, εκ των οποίων ένας έχει διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και βρετανική, μετεφέρθηκαν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο της Ομάχα, στη Νεμπράσκα.

Μεταξύ αυτών, βρίσκεται ο ασθενής, που διαγνώστηκε θετικός και μεταφέρθηκε σε μια μονάδα βιολογικής καραντίνας, ενώ δεν εκδηλώνει αυτήν τη στιγμή κανένα σύμπτωμα, όπως διευκρίνισαν οι αρχές.



Οι άλλοι δύο επιβάτες, ένα ζευγάρι, μεταφέρθηκαν σε ένα νοσοκομείο της Ατλάντα.

Βρίσκονται επίσης σε μια μονάδα βιολογικής καραντίνας, αφού ένας εξ αυτών εκδήλωσε συμπτώματα.

Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν υπό παρακολούθηση για τουλάχιστον κάποιες ημέρες, για όσο διεξάγονται εξετάσεις, σύμφωνα με τις αρχές.



«Εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως κανείς δεν θα αποχωρήσει από αυτό το σύστημα ασφαλείας με επισφαλή τρόπο ή σε μια μη ενδεδειγμένη χρονική στιγμή. Κανένα άτομο που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία δεν θα κυκλοφορήσει στους δρόμους της Ομάχα ή αλλού», διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο κυβερνήτης της Νεμπράσκα Τζιμ Πίλεν.

«Όλα θα πάνε καλά»

Οι Αμερικανοί επιβάτες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο από τα Κανάρια Νησιά στην Ισπανία, όπου το πλοίο έκανε στάση.



«Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Φαίνεται πως δεν είναι εύκολο να μεταδοθεί (…). Ζούμε με αυτό εδώ και πολλά χρόνια και πιστεύουμε πως βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε πως δεν έχει μετανιώσει για την απόφασή του να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.