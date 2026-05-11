Την ώρα που νέα κρούσματα του χανταϊού επιβεβαιώνονται, με χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία να επαναπατρίζουν τους πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, και ενώ ένας Γάλλος υπήκοος βρέθηκε επίσης θετικός μετά την αποχώρησή του από το πλοίο, ο Joseph Allen, Καθηγητής Επιστήμης Αξιολόγησης Έκθεσης (Professor of Exposure Assessment Science) στο Πανεπιστήμιο του Harvard, εκπέμπει σήμα κινδύνου προς κάθε κατεύθυνση, προειδοποιώντας ότι η επίσημη ενημέρωση για τον χανταϊό (στέλεχος Andes ή «Andy») είναι παραπλανητική, επιστημονικά ανακριβής και δυνητικά επικίνδυνη.



Ενώ οι αρχές επιχειρούν να καθησυχάσουν το κοινό δηλώνοντας ότι ο ιός δεν μοιάζει με τον COVID-19 και ότι η μετάδοσή του απαιτεί παρατεταμένη και στενή επαφή, ο καθηγητής Allen τονίζει ότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα γεγονότα στο κρουαζιερόπλοιο διαψεύδουν αυτούς τους ισχυρισμούς.



Σύμφωνα με τον Allen, που μίλησε στο ειδησεογραφικό δίκτυο MS NOW, η ρητορική των επίσημων φορέων (όπως το CDC) ότι η μετάδοση είναι «σχεδόν αδύνατη» μέσω της αναπνοής ή χωρίς στενή επαφή είναι εσφαλμένη. Η επιστημονική έρευνα για προηγούμενες επιδημίες του συγκεκριμένου στελέχους δείχνει ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μπορεί να συμβεί ταχύτατα.



Ο καθηγητής αναφέρει χαρακτηριστικά ένα περιστατικό σε πάρτι γενεθλίων διάρκειας μόλις 90 λεπτών, όπου άτομα μολύνθηκαν χωρίς καμία σωματική επαφή, απλώς ανταλλάσσοντας έναν χαιρετισμό ή καθισμένα σε διαφορετικά τραπέζια.



Επιπλέον, τα δεδομένα από το πλοίο επιβεβαιώνουν ότι επιβάτες που μοιράστηκαν κοινούς χώρους, όπως την τραπεζαρία ή την αίθουσα διαλέξεων, νόσησαν χωρίς να έχουν έρθει σε στενή φυσική επαφή με ασθενείς.



Τα κρίσιμα σημεία της κριτικής του Joseph Allen:

Αντίφαση με τη Βιβλιογραφία : Ο Allen μελέτησε τις κορυφαίες επιστημονικές δημοσιεύσεις για τη μετάδοση του ιού και διαπίστωσε ότι πουθενά δεν υποστηρίζεται η ανάγκη για «παρατεταμένη στενή επαφή».

: Ο Allen μελέτησε τις κορυφαίες επιστημονικές δημοσιεύσεις για τη μετάδοση του ιού και διαπίστωσε ότι πουθενά δεν υποστηρίζεται η ανάγκη για «παρατεταμένη στενή επαφή». Κίνδυνος στηv Καραντίνα: Η λανθασμένη ενημέρωση αφήνει τους ανθρώπους που επιστρέφουν στα σπίτια τους για καραντίνα απροστάτευτους. Αν πιστέψουν ότι ο ιός μεταδίδεται δύσκολα, δεν θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα εντός της οικίας τους, προκαλώντας δευτερογενή μετάδοση στα μέλη της οικογένειάς τους.

Η λανθασμένη ενημέρωση αφήνει τους ανθρώπους που επιστρέφουν στα σπίτια τους για καραντίνα απροστάτευτους. Αν πιστέψουν ότι ο ιός μεταδίδεται δύσκολα, δεν θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα εντός της οικίας τους, προκαλώντας δευτερογενή μετάδοση στα μέλη της οικογένειάς τους. Ανεπαρκής Ιχνηλάτηση: Η εμμονή στον ορισμό της «στενής επαφής» περιορίζει το εύρος της ιχνηλάτησης, αφήνοντας εκτεθειμένα άτομα που ήρθαν σε σύντομη επαφή με κρούσματα.

Ο καθηγητής Allen υπογραμμίζει ότι, παρόλο που η απειλή για το γενικό κοινό παραμένει χαμηλή, η αλήθεια για την επιστήμη της μετάδοσης είναι δικαίωμα των πολιτών. Η ανάγκη για προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί ειλικρίνεια: ο ιός Hanta (Andes) μπορεί να μεταδοθεί γρήγορα και σε χώρους όπου δεν υπάρχει στενή επαφή.



Η αποσιώπηση αυτού του γεγονότος για την αποφυγή πανικού είναι μια τακτική που θέτει ζωές σε κίνδυνο. Πρέπει να σταματήσει η υποτίμηση της μεταδοτικότητας του στελέχους «Andy» τώρα, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις στα σπίτια και στα κέντρα υγείας, τόνισε ο καθηγητής του Χάρβαρντ.



Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη του καθηγητή: