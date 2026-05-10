Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Γαλλία, μετά την επιστροφή πέντε Γάλλων πολιτών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο είχε συνδεθεί με περιστατικό πιθανού χανταϊού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας από τους επιβάτες παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επαναπατρισμού, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Οι επιβάτες τέθηκαν άμεσα υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Sébastien Lecornu, επιβεβαίωσε την κατάσταση μέσω δημόσιας τοποθέτησής του, αναφέροντας πως ένας από τους επαναπατρισθέντες εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όπως έκανε γνωστό, και οι πέντε ταξιδιώτες μεταφέρθηκαν άμεσα σε χώρο απομόνωσης μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

🚨‼️🦠🇫🇷 ALERTE INFO – Sébastien Lecornu annonce que l’un des cinq Français rapatriés aujourd’hui « présente des symptômes » de l’Hantavirus. (Direct) pic.twitter.com/OjmrUCdw9U — Actu & Politique (@actuetpolitique) May 10, 2026

Οι υγειονομικές υπηρεσίες στη Γαλλία παρακολουθούν στενά την υπόθεση, ενώ οι ταξιδιώτες υποβάλλονται σε εξειδικευμένους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται πράγματι για επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού.

Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει επιπλέον προληπτικά μέτρα ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο διασποράς. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν αποκλείεται να τεθεί σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο για την ιχνηλάτηση και απομόνωση πιθανών στενών επαφών.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες ώρες, καθώς θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα των αρχών και το εύρος των μέτρων που θα ληφθούν.