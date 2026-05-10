Μια πρωτοφανής στρατιωτική επιχείρηση στήθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να παρασχεθεί άμεση ιατρική βοήθεια σε Βρετανό πολίτη που εμφάνισε συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του χανταϊού σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον βρετανικό στρατό, έξι αλεξιπτωτιστές, μία νοσηλεύτρια του στρατού και ένας σύμβουλος της RAF συμμετείχαν στην αποστολή έκτακτης ανάγκης προς το απομακρυσμένο νησί Τρίσταν Ντα Κούνια, που βρίσκεται στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό.

Η ομάδα μεταφέρθηκε με ειδική πτήση και στη συνέχεια πραγματοποίησε άλμα με αλεξίπτωτα, ώστε να φτάσει άμεσα στο νησί και να προσφέρει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες στον ασθενή.

Το βίντεο από την επιχείρηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Σε βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καταγράφεται η στιγμή που τα μέλη της αποστολής πηδούν από την ανοιχτή ράμπα στρατιωτικού αεροσκάφους, μεταφέροντας κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό.

🚨 When you need to get the world's most remote inhabited island fast



British Army medics & pathfinders jumped into Tristan da Cunha last night with emergency medical supplies to treat a suspected case of Hantavirus pic.twitter.com/AZ40xU9Fk2 — Jerome Starkey (@jeromestarkey) May 10, 2026

Το αεροσκάφος τύπου RAF A400M απογειώθηκε από τη στρατιωτική βάση RAF Brize Norton, πραγματοποιώντας ενδιάμεση στάση στο Ascension Island.

Η αποστολή υποστηρίχθηκε και από αεροσκάφος ανεφοδιασμού RAF Voyager, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της επιχείρησης σε μία από τις πιο δύσβατες περιοχές του κόσμου.