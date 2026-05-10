Ο χανταϊός επανέρχεται στην παγκόσμια επικαιρότητα, με ερωτήματα για το αν η κλιματική κρίση αυξάνει την έκθεσή μας σε έναν ιό που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε σπάνιο και δύσκολα μεταδιδόμενο. Παρότι ο ιός δεν εξαπλώνεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, η εμπειρία από την Αργεντινή δείχνει ότι υπό ορισμένες συνθήκες η μετάδοση μπορεί να γίνει πραγματικότητα, με θανατηφόρες συνέπειες.

Το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά στην Παταγονία, όπου πριν από 30 χρόνια καταγράφηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως μετάδοση Χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε ένα ξέσπασμα σε αγροτικές κοινότητες της Αργεντινής. Μέχρι τότε, ο Χανταϊός ήταν γνωστός μόνο ως ζωονόσος που μεταδίδεται μέσω επαφής με τρωκτικά, κυρίως μέσα από τα ούρα, τα κόπρανα ή το σάλιο μολυσμένων ζώων σε κλειστούς ή αγροτικούς χώρους. Η ανατροπή αυτής της βεβαιότητας άνοιξε έναν νέο, πιο ανησυχητικό κύκλο επιστημονικής έρευνας και επιτήρησης.

Σχεδόν μία δεκαετία πριν, ένα ακόμη ξέσπασμα Χανταϊού στην Παταγονία προσέφερε λεπτομερή τεκμηρίωση της διαπροσωπικής μετάδοσης, όταν ένας 68χρονος εργάτης της υπαίθρου, ήδη μολυσμένος, παρευρέθηκε σε πάρτι γενεθλίων σε ένα μικρό χωριό. Από αυτή την εστία προέκυψε αλυσίδα κρουσμάτων που στο τέλος στοίχισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους, επιβεβαιώνοντας ότι σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα ο ιός μπορεί να «σπάσει» τα όρια της κλασικής ζωονόσου. Σήμερα, σε μια εποχή έντονων κλιματικών ανακατατάξεων, οι υγειονομικές αρχές διεθνώς φοβούνται ότι αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να επαναληφθεί συχνότερα.

Ο Χανταϊός, η κλιματική κρίση και οι νέες διαδρομές μετάδοσης

Καθώς η παγκόσμια θερμοκρασία ανεβαίνει, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι οικολογικές ισορροπίες που κρατούσαν τον Χανταϊό «κρυμμένο» σε απομακρυσμένα οικοσυστήματα διαταράσσονται. Οι αλλαγές στη χρήση γης, η άνοδος της θερμοκρασίας και η πιο ήπια εποχικότητα επηρεάζουν τους πληθυσμούς τρωκτικών, φέρνοντάς τα πιο κοντά σε ανθρώπινες κοινότητες και τουριστικές δραστηριότητες. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες έκθεσης σε σωματίδια που μεταφέρουν τον ιό, ακόμη κι αν οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα ζώα.

Την ίδια στιγμή, η κινητικότητα πληθυσμών –από εργαζόμενους της υπαίθρου μέχρι τουρίστες σε κρουαζιέρες και οικοτουριστικές διαδρομές– δημιουργεί νέες «γέφυρες» για τον Χανταϊό. Υγειονομικοί φορείς ερευνούν πλέον αν κρούσματα σε ταξιδιώτες σχετίζονται με έκθεση στην Αργεντινή πριν από την επιβίβασή τους, γεγονός που αναδεικνύει πόσο εύκολα ένα τοπικό ξέσπασμα μπορεί να αποκτήσει διεθνείς προεκτάσεις. Ο ιός μπορεί να μην είναι ο επόμενος SARS-CoV-2, αλλά η κλιματική κρίση τον φέρνει από τα όρια του χάρτη στο κέντρο της συζήτησης για τις νέες πανδημικές απειλές.

Χανταϊός και δημόσια υγεία: γιατί η έγκαιρη επιτήρηση είναι κρίσιμη

Οι ειδικοί στην επιδημιολογία και τις λοιμώξεις τονίζουν ότι η «σιωπηλή» παρουσία του Χανταϊού σε αγροτικές ζώνες της Νότιας Αμερικής δεν πρέπει να εφησυχάζει τις αρχές. Αντιθέτως, τα παραδείγματα της Παταγονίας αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια για το πώς μια φαινομενικά ελεγχόμενη ζωονόσος μπορεί, υπό την πίεση της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας, να μετατραπεί σε απειλή με δυνητικά πιο συχνές και φονικές αλυσίδες μετάδοσης. Η ενίσχυση της επιτήρησης σε περιοχές με αυξημένους πληθυσμούς τρωκτικών, αλλά και σε τουριστικούς προορισμούς υψηλού κινδύνου, θεωρείται πλέον κομβική.

Στο κέντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκονται τα πρωτόκολλα γρήγορης ανίχνευσης, η ιχνηλάτηση επαφών σε ύποπτα κρούσματα και η διασύνδεση κτηνιατρικών με ανθρωποϋγειονομικά δίκτυα. Κάθε καθυστέρηση στην αναγνώριση ενός νέου cluster Χανταϊού μπορεί να επιτρέψει στον ιό να «ταξιδέψει» μαζί με ασυμπτωματικούς ή ολιγοσυμπτωματικούς φορείς, ιδιαίτερα σε συνθήκες κλειστών χώρων ή εκδηλώσεων, όπως έδειξε το περιστατικό με το πάρτι στην Παταγονία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Χανταϊός εξελίσσεται σε χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η κλιματική κρίση και η παγκοσμιοποίηση ξαναγράφουν τον χάρτη των μολυσματικών απειλών.