Η Ισπανία ενεργοποίησε σήμερα το σχέδιο οργανωμένης απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει καταγραφεί εστία χανταϊού και παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά της Τενερίφης, με κλιμάκια υγειονομικών να επιβιβάζονται στο πλοίο για τους τελικούς ελέγχους πριν ξεκινήσει η σταδιακή αποβίβαση. Οι ισπανικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι κάθε βήμα της επιχείρησης γίνεται υπό αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, με στόχο να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης και να διασφαλιστεί ότι οι επιβάτες δεν θα έρθουν σε καμία επαφή με τον τοπικό πληθυσμό.

Πρώτοι θα αποβιβαστούν οι Ισπανοί υπήκοοι, οι οποίοι θα μεταφέρονται στην ακτή σε μικρά σκάφη, σε ομάδες των πέντε ατόμων, και στη συνέχεια με ειδικά λεωφορεία στο αεροδρόμιο της Τενερίφης. Από εκεί θα επιβιβαστούν σε στρατιωτικό αεροσκάφος με προορισμό τη Μαδρίτη, χωρίς να διέλθουν από κοινόχρηστους χώρους ή να έρθουν σε επαφή με άλλους επιβάτες. Το σχέδιο προβλέπει ότι κανείς δεν θα φύγει από το πλοίο αν δεν έχει ήδη φτάσει στο νησί το αεροσκάφος που έχει οριστεί για τον επαναπατρισμό του, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και τυχόν ανάγκη προσωρινής παραμονής στο έδαφος της Ισπανίας.

Το MV Hondius αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, μετά από κοινό αίτημα Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Μαδρίτη να αναλάβει τον συντονισμό της επιχείρησης απομάκρυνσης των επιβατών. Όλοι οι επιβαίνοντες θεωρούνται προληπτικά «επαφές υψηλού κινδύνου», όπως σημειώνει ο ΠΟΥ, ο οποίος ωστόσο εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Σε έκθεση του ισπανικού υπουργείου Υγείας, πριν το πλοίο ρίξει άγκυρα στην Τενερίφη, επιβεβαιώνεται ότι το σκάφος πέρασε επιτυχώς τους απαραίτητους ελέγχους υγιεινής: οι ειδικοί που επιβιβάστηκαν δεν διαπίστωσαν προβλήματα στις συνθήκες περιβάλλοντος ούτε παρουσία τρωκτικών, άρα η κλασική οδός μετάδοσης του ιού μέσω έκθεσης σε τρωκτικά πάνω στο πλοίο θεωρείται απίθανη.

Η αερογέφυρα επαναπατρισμού είναι πολυεθνική. Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, ΗΠΑ, Βρετανία και Ολλανδία έχουν ήδη ανακοινώσει ότι στέλνουν ειδικές πτήσεις για τους πολίτες τους, αν και οι τοπικές αρχές στα Κανάρια Νησιά διευκρινίζουν πως δεν έχουν ακόμη καταφθάσει όλα τα αεροσκάφη. Σύμφωνα με την Ισπανίδα υπουργό Υγείας Μόνικα Γκαρθία, μετά τους Ισπανούς θα ακολουθήσουν οι επιβάτες από την Ολλανδία, με το ολλανδικό αεροσκάφος να μεταφέρει ταυτόχρονα και πολίτες από Γερμανία, Βέλγιο και Ελλάδα. Στη συνέχεια, προτεραιότητα θα δοθεί σε επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, με αντίστοιχες πτήσεις επαναπατρισμού που έχουν οργανωθεί σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις τους.

Η τελευταία και πιο σύνθετη πτήση της επιχείρησης προβλέπεται να αναχωρήσει από την Αυστραλία, όπως ανέφερε η Γκαρθία, επισημαίνοντας ότι η πτήση αυτή είναι προγραμματισμένο να φτάσει στην Τενερίφη αύριο το απόγευμα. Σε αυτήν θα επιβιβαστούν συνολικά έξι άτομα από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες ασιατικές χώρες, τα οποία επίσης ταξινομούνται ως επαφές υψηλού κινδύνου και θα τεθούν σε ειδικό καθεστώς επιτήρησης μετά τον επαναπατρισμό τους.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης, 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν πάνω στο MV Hondius και θα πλεύσουν με το πλοίο στην Ολλανδία, όπου προγραμματίζεται να γίνει πλήρης απολύμανση και εξειδικευμένοι έλεγχοι, τόσο στο πλοίο όσο και στον εξοπλισμό του. Οι υγειονομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι όλα τα βήματα της επιχείρησης –από τη σειρά αποβίβασης ανά εθνικότητα μέχρι τον τρόπο μεταφοράς και τον επαναπατρισμό– έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να περιοριστούν στο απόλυτο οι πιθανότητες μετάδοσης, κρατώντας τον κίνδυνο για τις τοπικές κοινότητες στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.